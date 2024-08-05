【奥运会】西蒙妮自由体操以微差失金摘银

美国体操女王西蒙妮·拜尔斯（Simone Biles）在星期一（8月5日）的女子平衡木和自由体操项目无缘再添金。

体操女王西蒙妮在本届奥运会夺三金，生涯一共收获10枚奥运奖牌，其中七枚是金牌。她本来有望再夺两金，加入泳手凯蒂·莱德基（Katie Ledecky）与俄罗斯体操名宿拉里莎‧拉特尼娜（Larisa Latynina）行列，成为史上夺金最多的女选手。

可惜运气不佳，西蒙妮在女子平衡木项目因完成动作时失去平衡摔下来，以13.100分位居第五，痛失获得奖牌的机会。

在资格赛中以第七名获取决赛资格的意大利选手阿莉切·达马托（Alice D’Amato）爆冷以14.366分夺冠，中国选手周雅琴则发生小失误，以14.100分获得银牌。同样来自意大利的马妮拉·埃斯波西托（Manila Esposito）以14.000分夺铜。

接下来进行的自由体操项目，巴西的丽贝卡·安德拉德（Rebeca Andrade）以14.166分夺冠，西蒙妮（14.133分）因两次出界，以0.033分的极小差距获得银牌，再次与金牌擦肩而过。美国选手乔丹·切尔斯（Jordan Chiles）则以13.766分摘铜。

冈慎之助再添一金一铜

另外，男子双杠项目与单杠项目也于星期一进行。上届冠军中国的邹敬园在男子双杠项目中卫冕成功，以16.200分夺金。乌克兰选手科夫顿（Kovtun）则以15.500分获得银牌，这也是他的第一枚奥运奖牌。夺铜的是来自日本的冈慎之助（15.300分）。

邹敬园在双杠项目中卫冕成功。（路透社）

冈慎之助在单杠项目中再添金牌，通过完美完成动作后稳稳落地，以14.533分夺冠。哥伦比亚的巴拉哈斯（Barajas）同样得了14.533分，因此由完成分数（execution score）来决定冠亚军。冈慎之助得了8.633分，巴拉哈斯则获得了7.933分，冈慎之助略胜一筹获得金牌。虽然如此，巴拉哈斯还是通过摘银为哥伦比亚获得首枚竞技体操奖牌。

日本体操选手冈慎之助再添一金一铜。（法新社）

中国选手张博恒顺利完成动作，却未能稳定落地，以13.966分与中华台北选手唐嘉鸿并列第三名夺铜。