【奥运会】林丹之后第一人 安塞龙勇挫昆拉武特捍卫羽球金牌

继2012年的林丹后，安赛龙是奥运会史上第二位实现卫冕的羽毛球男单球员。

姜是老的辣！上届东京奥运会男单冠军安赛龙在法国时间星期一（8月5日）下午于拉夏贝尔门体育馆（La Chapelle Arena）举行的巴黎奥运会羽毛球男单决赛中，以两个21比11力挫去年刚夺得世锦赛冠军的泰国好手昆拉武特，成功捍卫金牌。

这也让他成为了奥运会史上第二位成功实现卫冕的羽毛球男单球员，第一位是中国名将林丹，他在2008年北京奥运会首夺男单金牌后，2012年在伦敦成功蝉联。

在这场上届奥运会冠军大战新科世锦赛冠军的焦点战中，世界排名第八的昆拉武特更快进入比赛节奏，但前世界第一的丹麦好手安赛龙步步紧逼，在一次挑战出界球成功后，便彻底改变战局，连得九分，以21比11轻松拿下首局。

领先后的安赛龙在第二局尽显强者风范，加上昆拉武特频频失误，双方的差距一度达到18比4。尽管昆拉武特试图扭转劣势，但安赛龙的整体表现更稳定，在20比11后把握住赛点，再以一个21比11宣告卫冕成功。

两人此前在巡回赛共交手七次，安赛龙以六胜一负占绝对优势，但昆拉武特在双方最近一次交手中胜出。

这是30岁的安赛龙第三次参加奥运会，他在2016年里约奥运会闯入半决赛，最终不敌已退役的中国好手谌龙。不过，他在季军争夺战中战胜林丹，摘下铜牌。

这是昆拉武特第一次参加奥运会，能打进男单决赛已是很好的成绩。（谢智扬摄）

这是23岁的昆拉武特的奥运处子秀，此前他在复赛直落两局淘汰现世界第一的中国好手石宇奇，令人意外。之后，他在半决赛中淘汰了马来西亚“一哥”李梓嘉。

至于安赛龙，他在复赛击败我国首号男单骆建佑后，半决赛力压印度好手叻·斯亚森，连续两次打入男单决赛。

李梓嘉击败叻斯亚·森夺铜

在较早前的男单铜牌战中，李梓嘉以2比1逆转打败叻斯亚·森，首次在奥运会上夺牌。

第二次参加奥运会的李梓嘉在上届东京奥运会败给谌龙，止步16强。他在这场铜牌战中开局不顺，13比21输掉第一局，但次局状态回暖，以21比16扳平总比分。

世界排名第七的李梓嘉在决胜局延续勇态，以21比11锁定铜牌。这是马来西亚羽毛球队继前一天拿下男双铜牌后，在巴黎奥运会上夺下的另一枚铜牌。

安洗莹首次奥运封后

法国时间星期一上午也举行了女单决赛，世界第一的安洗莹不负众望夺得金牌。 她以2比0（21比13、21比16）力挫中国选手何冰娇，在巴黎封后。

韩国女将安洗莹获得本届奥运会女单金牌。（路透社）

这名去年已在世锦赛上扬威的韩国女将在上届奥运会不敌最后冠军、中国的陈雨菲，止步八强。然而，她这次为韩国队夺得了阔别28年的首枚奥运会羽毛球女单金牌。