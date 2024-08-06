【奥运会】羽毛球各单项冠军 意料之内但过程处处惊喜

不管是夺冠热门爆冷出局还是黑马选手晋级，在比赛结束之时，总有一些美好的东西会超越竞争，给观众带来感动，这就是竞技体育的魅力。

巴黎奥运会羽毛球项目的各单项冠军已出炉，世界第一的安洗莹（韩国）赢得女单冠军，这周期在位世界第一最长的安赛龙（丹麦）成功卫冕男单，同为世界第一的中国组合陈清晨／贾一凡和郑思维／黄雅琼也分别斩获女双和混双冠军，男双锦标则由非种子组合、中华台北的李洋／王齐麟摘下。

在这些球员赢得冠军的路上，他们也见证了各种惊喜与遗憾。

被列为“魔王级别”的混双组合是郑思维／黄雅琼和他们的队友冯彦哲／黄东萍，后者身为次号种子在小组赛吃下败仗，于是只能在八强提前和“雅思”组合交手，无缘自东京奥运会后为中国包办金银。

对“雅思组合”而言，能在决赛夺冠也算弥补了他们的遗憾，他们在东京周期打遍天下好手，却只败在奥运决赛。三年后，他们依旧是巴黎周期最强组合，来到奥运他们也如愿登顶。

而2023年世锦赛冠军徐承宰／蔡侑玎则在半决赛与金元浩／郑那银上演“韩国内战”，更年轻的“金银组合”闯进决赛，即将入伍服兵役的金元浩也凭借这枚奥运奖牌免了兵役。“徐蔡”组合在铜牌战被日本的渡边勇大／东野有纱击败，第二次参加奥运再与奖牌擦肩而过，而双线作战的徐承宰在男双也无缘和姜敏赫站上领奖台，世锦赛双冠王在本届奥运颗粒无收。

马国双打一喜一悲

艰难赢得铜牌的谢定峰（中）和苏伟译（下）获得铜牌后和教练一起庆祝。（路透社）

马来西亚这次在男双和女双均有代表闯入半决赛，最终谢定峰／苏伟译铜牌战胜出获得第三名，陈康乐／蒂娜铜牌战落败。虽然没人拿到决赛资格，但马国人民对他们的表现是赞赏多过批评的。

男双高手如云，对垒人高马大的丹麦组合时，谢定峰／苏伟译展现出绝佳的抗压能力，他们在先输一局，第二局落后四个赛点的情况下实现大翻盘。

女双同样竞争激烈，两支实力强劲的韩国组合落马，作为世界第11的陈康乐／蒂娜能从死亡之组突围而出来到半决赛，最终败给世界第四的志田千阳／松山奈未也是虽败犹荣。

中华台北球员李洋（左）和王齐麟，是史上第一支完成奥运羽球男双“二连霸”的组合。（路透社）

男双冠军是东京奥运夺冠后在巴黎周期表现一般的李洋／王齐麟，虽然他们总是在巡回赛提早出局，但来到最重要的大赛，他们不仅从有多一队竞争的死亡之组脱颖而出，还在决赛击败世界第一的中国组合梁伟铿／王昶，成为历史上第一支完成奥运男双“二连霸”的组合。

“双安”登顶男女单打

丹麦名将安赛龙以两金一铜，成为奥运史上成绩最好的羽球男单选手。（路透社）

这周期在位世界第一宝座时间最长的安赛龙，在奥运开始前两个月才被中国好手石宇奇超越，以次号种子征战奥运。力求卫冕的他，不论是从小组赛晋级，还是八强对垒骆建佑（新加坡）、四强对战叻斯亚·森（印度）还是决赛迎战昆拉武特（泰国），他都直落两局胜出。

如此一来，在三届奥运收获两金一铜的安赛龙，在个人成就上也超越了中国“超级丹”林丹（两金），成为奥运历来表现最好的男单。

女单决赛原本有望是在世界第一安洗莹和西班牙名将卡罗琳娜·马林之间展开，重演2023年世锦赛决赛的“强强对话”。但卡罗琳娜在领先时再度遭遇右膝十字韧带撕裂的重伤，完全退出奖牌争夺，让中国的何冰娇获得决赛资格。

在比赛中再度遭遇十字韧带撕裂的重伤，卡罗琳娜以眼泪告别奥运舞台。（法新社）

何冰娇在决赛输球后，拿着西班牙徽章上领奖台拍照。或许在许多人的眼里，她的实力不如同袍陈雨菲，霸气不如安洗莹，自信不如卡罗琳娜，但从何冰娇身上我们可以看到一个普通人的努力和善良，多次在巡回赛止步八强、四强的她，终于在奥运打进了决赛。

拿着西班牙徽章上台领奖，中国女将何冰娇的善良举动被各大媒体报道。（法新社）

两位“天才少女”戴资颖（中华台北）和拉查诺（泰国）在小组赛争夺一席晋级资格，后者胜出后戴资颖也大方给予祝福。

拉查诺（右）胜出后，拥抱安慰戴资颖，看到戴资颖落泪，她也跟着一起哭了。（法新社）

当比赛结束之时，总有一些美好的东西会超越竞争，给观众带来感动，这就是竞技体育的魅力。