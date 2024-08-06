2024年巴黎奥运会

去年巴黎奥运测试赛仅获季军 墨士廉盼从中吸取宝贵经验

何欣颜

巴黎报道

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发布 / 2024年8月6日 7:07 PM
墨士廉去年在马赛港举行的巴黎奥运会帆船测试赛男子水翼风筝板比赛中仅排第三，这次重回故地必竭力表现得更好。（法新社）
墨士廉去年在马赛港举行的巴黎奥运会帆船测试赛男子水翼风筝板比赛中仅排第三，这次重回故地必竭力表现得更好。（法新社）

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巴黎奥运会的帆船赛在距离巴黎约三小时的马赛港（Marseille Marina）举行。这个地方对于墨士廉来说并不陌生，因为他此前去过两次，上一次正是去年7月举行的巴黎奥运会帆船测试赛。

墨士廉当时在男子水翼风筝板比赛中获得季军，那是他近两年来成绩“最差”的一次。

墨士廉在该场比赛开局不佳，第一轮就因为遇到一些状况而直接退赛，第三轮排名第16，第10轮再遇状况没有完成比赛，但由于赛制允许取消最差的三个成绩，墨士廉最终还是在开赛轮名列第三。

不过，第三也意味着他不能直接进入奖牌轮决赛，得先展开半决赛的角逐。

半决赛分两场，由开赛轮排名第三至第10的选手争夺剩余进入决赛的两个席位。

尽管墨士廉赢得了其中一场半决赛，进入决赛，但由于在开赛轮排名第一的法国选手马泽拉（Mazella）只须在决赛再胜一场就能夺冠，因此他顺利收获了金牌，英国选手班布里奇（Bainbridge）和墨士廉则分别获得亚军和季军。

针对那场比赛，墨士廉记忆犹新，他在奥运会前接受《联合早报》的专访时说：“那是非常宝贵的经验，因为它最好地模拟了奥运会。我认为正是因为那场比赛，让我能够在之后的世锦赛表现得那么好。”

问他那场测试赛究竟发生了什么事，他说：“我在第一天的表现不好，间中又遇到了一些衰事，这些都导致我无法直接进入决赛，我的心态也因此受到了影响。

“你知道我一向好胜，或许我当时不应该那样。”

去年被船舶缆绳缠住 今年撞上风筝

问他具体遭遇了什么衰事，他说：“我在其中一轮原本领先，但我的水翼突然被一条漂浮在海面上的船舶缆绳缠住。当我成功解开后，大家都已经结束比赛了。其实这些状况经常发生。”

水翼风筝板是新增的奥运会帆船项目，它在星期天（8月4日）粉墨登场，没想到墨士廉时隔近13个月回到马赛港，首日竟又遇上意外。他在第四轮临尾时，因撞上一个跌落在水面上的风筝而无法完成比赛。

不过，在取消了该轮的成绩后，他还是总排名第三，而随着他在星期一（5日）的第五轮排名第三，原本领跑的斯洛文尼亚选手沃迪塞克（Vodisek）则跌至第10，墨士廉在五轮后以11净分升至总排名第一。沃迪塞克虽净分相同，却因上一轮表现较差而只能暂居第二。

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