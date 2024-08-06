去年巴黎奥运测试赛仅获季军 墨士廉盼从中吸取宝贵经验

巴黎奥运会的帆船赛在距离巴黎约三小时的马赛港（Marseille Marina）举行。这个地方对于墨士廉来说并不陌生，因为他此前去过两次，上一次正是去年7月举行的巴黎奥运会帆船测试赛。

墨士廉当时在男子水翼风筝板比赛中获得季军，那是他近两年来成绩“最差”的一次。

墨士廉在该场比赛开局不佳，第一轮就因为遇到一些状况而直接退赛，第三轮排名第16，第10轮再遇状况没有完成比赛，但由于赛制允许取消最差的三个成绩，墨士廉最终还是在开赛轮名列第三。

不过，第三也意味着他不能直接进入奖牌轮决赛，得先展开半决赛的角逐。

半决赛分两场，由开赛轮排名第三至第10的选手争夺剩余进入决赛的两个席位。

尽管墨士廉赢得了其中一场半决赛，进入决赛，但由于在开赛轮排名第一的法国选手马泽拉（Mazella）只须在决赛再胜一场就能夺冠，因此他顺利收获了金牌，英国选手班布里奇（Bainbridge）和墨士廉则分别获得亚军和季军。

针对那场比赛，墨士廉记忆犹新，他在奥运会前接受《联合早报》的专访时说：“那是非常宝贵的经验，因为它最好地模拟了奥运会。我认为正是因为那场比赛，让我能够在之后的世锦赛表现得那么好。”

问他那场测试赛究竟发生了什么事，他说：“我在第一天的表现不好，间中又遇到了一些衰事，这些都导致我无法直接进入决赛，我的心态也因此受到了影响。

“你知道我一向好胜，或许我当时不应该那样。”

去年被船舶缆绳缠住 今年撞上风筝

问他具体遭遇了什么衰事，他说：“我在其中一轮原本领先，但我的水翼突然被一条漂浮在海面上的船舶缆绳缠住。当我成功解开后，大家都已经结束比赛了。其实这些状况经常发生。”

水翼风筝板是新增的奥运会帆船项目，它在星期天（8月4日）粉墨登场，没想到墨士廉时隔近13个月回到马赛港，首日竟又遇上意外。他在第四轮临尾时，因撞上一个跌落在水面上的风筝而无法完成比赛。

不过，在取消了该轮的成绩后，他还是总排名第三，而随着他在星期一（5日）的第五轮排名第三，原本领跑的斯洛文尼亚选手沃迪塞克（Vodisek）则跌至第10，墨士廉在五轮后以11净分升至总排名第一。沃迪塞克虽净分相同，却因上一轮表现较差而只能暂居第二。