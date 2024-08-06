【奥运会】中国女排不敌土耳其止步八强

（巴黎综合电）继上届无法从小组赛出线后，中国女排再在奥运战场上遭遇心碎。

三届冠军中国星期二（8月6日）在南巴黎竞技场举行的巴黎奥运会女子排球复赛中，以25比23、21比25、24比26、25比21、12比15不敌土耳其，被挡在半决赛门外。

中国在上届东京奥运会首场小组赛败给土耳其，出线希望遭到严重打击。不料时隔三年，中国再栽在土耳其手上。

土耳其接应梅丽莎·巴尔加斯（Melissa Vargas）身高1米94，攻击力超强，全场比赛总得42分，是球队获胜最大功臣。中国主攻李盈莹拿下全队最多的25分。

第一局，双方比分陷入胶着，直至17比17，中国开始拉开比分差距，建立23比19的优势。土耳其一步步逼近，一度缩小距离至23比24，但这时却发球失误，让中国拔下头筹。

土耳其第二局大部分时间居于领先，中国把差距缩小至21比22。土耳其这时叫了暂停，随后连取三分，扳平大比分。

第三局，土耳其多次领先，都被中国追上，比分来到24比24。土耳其一连进袋两分，首次掌握大比分领先权。第四局，中国重整旗鼓，建立17比7的巨大优势。虽然土耳其追至20比22，但中国还是把比赛逼入决胜局。

进入决胜局，两队比分交替上升，直至11比11出现转折。中国连丢两分，叫了暂停，把比分差距缩小至12比13，但土耳其没有松懈，再取两分，首次晋级半决赛。

土耳其在上届奥运会取得历来最佳的第五名，这次肯定更上一层楼。土耳其将在星期四（8日）的半决赛，与塞尔维亚或意大利争夺决赛资格。