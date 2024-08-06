【奥运会】中韩乒乓男团横扫对手相遇复赛

（巴黎综合电）巴黎奥运会乒乓球男女团体16强淘汰赛结束，中国与韩国男团于新加坡时间星期二（8月6日）下午分别横扫对手，相遇复赛。勒布伦兄弟带领东道主法国闯入男团复赛，迎战巴西。

中国男团以3比0战胜印度男团，樊振东和王楚钦在单打中遭遇挑战，有惊无险战胜印度老将阿昌塔（Achanta）和塔卡（Thakkar)，助中国男团顺利晋级复赛，将在复赛对战同样横扫克罗地亚的韩国男团。

费利克斯·勒布伦（Felix Lebrun）与哥哥艾利克斯·勒布伦（Alexis Lebrun）带领法国以3比0战胜斯洛文尼亚，取得八强赛席位。

17岁的费利克斯刚在星期天（4日）摘取男单铜牌，迎来法国24年来的首枚乒乓球奥运奖牌。

不过，男单赛似乎消耗了他太多体力，他在对垒斯洛文尼亚对手约尔吉奇（Jorgic）时一度以1比2落后。幸好他在主场观众的呐喊助威下，最终以3比2反败为胜。

巴西以3比1淘汰葡萄牙，其他四场对决中均为横扫，日本和中华台北淘汰澳大利亚和埃及相遇复赛。瑞典和德国淘汰丹麦和加拿大，将争夺半决赛席位。

中国女团将战中华台北 印度将战德国

女团方面，中国以3比0横扫埃及晋级复赛，将对战横扫澳大利亚的中华台北。香港与瑞典经过鏖战，打满五盘，赛会15号种子瑞典爆冷胜出，但在复赛中被淘汰巴西的韩国3比0轻松拿下。

赛会四号种子罗马尼亚意外败给印度，在打满五场比赛后被2比3淘汰。印度将对上赛会五号种子德国，后者也是用五场比赛才决出胜负，以3比2淘汰美国。

东道主法国2比3遗憾出局，泰国将在复赛对上二号种子日本，后者3比0轻松战胜波兰。