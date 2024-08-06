【奥运会】中国包揽女子十米跳台金银牌 全红婵成功卫冕

（巴黎讯）中国两名跳水小将陈芋汐和全红婵在巴黎奥运周期几乎拿遍所有大赛冠军，她们两人星期二（8月6日）在巴黎奥运会女子十米跳台决赛再次包揽金银牌，17岁的全红婵完成卫冕。

在预赛和半决赛中，全红婵排名第一，而陈芋汐的分数紧随其后，两人在决赛是最后两个出场的。陈芋汐在决赛登场后，第一跳入水动作十分干净利落，得到82.50分的高分。紧接着出场的全红婵再度惊艳众人，她的“水花消失术”赢得满堂彩，得到所有裁判一致给出的10分满分（90分），跻身第一。

全红婵在第二跳就已经拉开了领先优势，尽管陈芋汐在第三跳拉近了两人的距离，全红婵却在第四跳又重新拉开领先优势。

最终，全红婵以425.60分夺冠，陈芋汐则以420.70分收获银牌。

第一和第二名没有悬念，所有其他选手都在争夺铜牌，朝鲜的金美莱表现稳定，没有让英国的安德里亚·斯潘多利尼·西里埃（Andrea Spendolini-Sirieix）追上，以372.10分收下铜牌。

中国跳水队“双保险”全红婵（右）和陈芋汐赢得女子十米跳台金牌和银牌。（路透社）

17岁的全红婵和18岁的陈芋汐自东京奥运会以来，在中国国内和国际大赛的女子十米跳台决赛中同场竞技过十几次。在两人共同出场的比赛中，冠亚军从未旁落于他人。

本届奥运会，全红婵和陈芋汐也携手赢得了女子十米跳台双人冠军，实现中国队在奥运会该项目上的七连冠。

全红婵的这枚金牌，也是中国代表团在巴黎奥运会的第22枚金牌，截至本地时间星期二晚上11时，中国以22金19银14铜排名第一，美国以21金30银28铜暂居第二。

在目前产出的跳水五枚金牌中，冠军都由中国选手获得，他们接下来将冲击剩余的三枚金牌。星期三（7日）进行男子三米跳板半决赛和女子三米跳板预赛，星期四（8日）举行男子三米跳板决赛和女子三米跳板半决赛，男子十米跳台预赛会在星期五（9日）展开。