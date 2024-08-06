【奥运会】德国男篮轻取希腊 塞尔维亚惊天逆转加时胜澳洲

（巴黎综合电）2023年篮球世界杯冠军德国男篮以76比63击败希腊男篮，新加坡时间星期二（8月6日）下午晋级巴黎奥运会男篮半决赛。塞尔维亚则在另一场复赛中逆转澳大利亚，以95比90艰难进入半决赛。

希腊首节发挥出色，以21比11取得两位数领先。但第二节德国替补单节拿下18分，双方36平进入下半场。第三节德国通过防守反击取得四分优势，并在第三节末尾命中一记三分以59比52进入末节。

末节希腊进攻乏力，只能依赖“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）苦苦支撑，全场拿下22分。而德国球星施罗德（Schroder）在比赛最后两分钟时命中一记超远三分和一次突破上篮，将领先优势扩大至两位数，助德国男篮以76比63力克希腊，晋级半决赛。

加拿大与法国将于新加坡时间星期三（7日）凌晨决出胜负，胜者将在半决赛中面对德国。

塞尔维亚球星约基奇加时发威

稍后进行的比赛中，塞尔维亚男篮在大比分落后的情况下，以95比90成功逆转澳大利亚男篮，艰难晋级男篮半决赛。

35岁的帕蒂·米尔斯（Patty Mills）替补上场后效率极高连续得分，帮助澳洲以31比17领先进入次节。次节米尔斯延续火热手感，带领澳洲扩大领先优势至20分，他全场砍下26分。塞尔维亚则依赖防守发起反扑，以42比54落后12分结束半场。

下半场塞尔维亚的防守密不透风，迫使澳洲不断出现失误，塞尔维亚抓住机会命中多记三分将比分追至59比60，之后神射手博格丹诺维奇（Bogdanovic）命中中投，塞尔维亚成功反超，以67比65进入末节。

末节决战中，米尔斯最后时刻命中两分，双方82平进入加时赛。塞尔维亚球星约基奇（Jokic）加时赛发威，贡献关键中投全场拿下21分，博格丹诺维奇稳稳命中两记罚球结束比赛共拿下17分，塞尔维亚以95比90逆转取胜。

塞尔维亚将在半决赛对战美国与巴西的胜者。