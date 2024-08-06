【奥运会】水翼风筝板第三日只进行两轮 墨士廉总排名跌至第二

巴黎奥运会水翼风筝板第三个比赛日，我国两届世界冠军墨士廉再遇状况，但在总排名上还是位居第二。

他在星期二（8月6日）举行的第六轮比赛中因犯规而必须比其他对手多赛一圈，导致排名第11，总排名从前一天的第一跌至第三，所幸他在稍后的第七轮表现不俗，排名第四，以总净分15分总排名稍稍上升至第二。

因马赛港（Marseille Marina）的风势不佳，本该已完成了12轮的水翼风筝板比赛，至今只进行了七轮，而墨士廉在来到马赛后也似乎状况不断，首日第四轮因撞到跌落在水面上的风筝，以致没能完成比赛。庆幸的是，奥运会水翼风筝板开赛轮一共16轮，而凡是开赛轮有11轮以上的比赛，选手们都能取消最差的三个成绩。

因此，墨士廉的第四和第六轮的成绩去除后，凭借他在剩余五轮第五、第一、第二，第三和第四的成绩，还是以总净分15分高居第二，位居总净分12分的另一名前世界冠军、斯洛文尼亚好手沃迪塞克（Vodisek）之后。奥地利选手邦塔斯（Bontus）以总积分17分排名第三。

选手排名的计分方式为，胜者得一分，第二名得两分，以此类推。选手们其中三轮较差的成绩将被去除，其他成绩相加后，总净分最低的前两名选手（分数越低排名越高）直闯奖牌轮决赛。第三至第10的选手参加奖牌轮半决赛，争夺最后两个决赛席位。

星期三（7日）是奖牌轮前的最后一天，能进行几轮比赛还得看风势而定。