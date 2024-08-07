【奥运会】有颜值有实力 看巴黎奥运帅哥美女

运动赛场上少不了既有颜值又有实力的选手，本届巴黎奥运会同样帅哥美女如云，《联合早报》记者整理出八名颜值和实力兼备的运动员，有哪位选手是你们熟悉的呢？

田径：艾丽卡·施密特（Alica Schmidt）

田径女将艾丽卡被认为是德国最美田径选手。（路透社）

拥有高挑的身材和精致的五官，1998年出生的艾丽卡曾被澳大利亚媒体封为全世界最性感女选手，她现在被广泛认为是德国最美的田径选手。

在2021年东京奥运会走红的艾丽卡目前在社交媒体Instagram上拥有530万粉丝，今年是她第二次参加奥运会，她只参加女子4X400米接力。

田径：莉克·克拉弗（Lieke Klaver）

莉克结实的腹肌和出色的体态展现出力量之美。（法新社）

来自荷兰的莉克在Instagram上有86万人追踪，同样生于1998年的她是在东京奥运会上一炮而红。

身高184公分的莉克拥有吸睛的健美身材，结实的腹肌和出色的体态展现出力量之美。她三年前的跑步视频被网友搬运上网后吸引无数点赞和转发，今年再度出战奥运，她将参加女子400米、女子4X400米接力和男女4X400米接力。

这意味着，德国最美田径手艾丽卡将和荷兰最美田径手莉克在女子4X400米接力将展开直接对决。莉克与队友们在男女4X400米接力赛中发挥出色，以打破欧洲纪录的姿态赢得该项目冠军。

击剑：江旻憓

香港剑手江旻憓在埃菲尔铁塔前留影。（新华社）

本届巴黎奥运会扬威女子重剑个人赛的江旻憓，因她法律系学霸背景、运动天赋和出色的外貌等条件而名声大噪。

世界排名第一的江旻憓为香港赢得史上第一枚重剑金牌，因外貌温柔和气质优雅，也有人称她为“击剑界林志玲”。

因为喜欢“打架”，所以江旻憓11岁时就开始接触击剑，也学过芭蕾舞和跆拳道的她发现击剑兼具两者特性便从此爱上。

羽毛球：蔡侑玎

韩国选手蔡侑玎（图）曾在2023年世锦赛和搭档徐承宰赢得混双冠军。（路透社）

蔡侑玎在2017年苏迪曼杯助韩国战胜中国夺冠后一战成名。她2023年迎来职业生涯最高光的一年，搭档徐承宰赢得了世锦赛混双金牌。除了球技备受认可，她邻家女孩般的性格和清秀可爱的样貌也收获了不少粉丝。

蔡侑玎的母亲金福仙也曾是羽毛球运动员，她们的关系很好，蔡侑玎还将母亲和她童年的合影纹在手臂上。

本届奥运会，蔡侑玎与徐承宰在半决赛不敌队友金元浩／郑那银后，在铜牌战败给日本组合渡边勇大／东野有纱，无缘站上领奖台。

排球：高桥蓝

日本排球主攻手高桥蓝拥有四分之一美国血统。（法新社）

身高1米88的高桥蓝（Ran Takahashi）是日本男排的主攻手，他出生于日本京都府，由于母亲是美日混血，因此他拥有四分之一美国血统。他在东京奥运会就吸粉无数，Instagram上目前有250万个粉丝。

高桥蓝打排球的契机是哥哥（高桥垒）队伍的一场练习赛，试打之下他觉得很有趣，于是在小学二年级时就开始打排球。

身为队内主攻手加上超高的颜值，高桥蓝也被日本球迷称是热血漫画《排球少年!!》走出来的美少年。本届奥运，日本男排不敌意大利止步八强。

游泳：汪顺

中国泳将汪顺在巴黎奥运会获得男子200米个人混合泳铜牌。（新华社）

拥有阳光自信的大男孩气质的汪顺因帅气长相和健硕的肌肉过去在奥运会和亚运会就收获不少关注，但他被人记住的不仅仅是他的阳光笑容，还有他的成就。

汪顺在三届奥运会的男子200米个人混合泳上都站上领奖台，他在2016年的里约奥运会获得铜牌，2021年东京奥运会升级为金牌，2024年巴黎奥运会则再次获得铜牌。

田径：坦贝里（Gianmarco Tamberi）

来自意大利的坦贝里是东京奥运会跳高冠军。（路透社）

标志性的长发和俊朗不凡的长相，来自意大利的坦贝里像古典油画里走出来的帅哥。

让人印象深刻的不只是坦贝里的相貌，2021年时他和好友巴尔辛在跳远共享金牌的故事也收获了不少好评。当时坦贝里和巴尔辛都跳过2米37，不过两人尝试2米39都三跳失败，最终两人决定不继续尝试，一起并列金牌。

本届奥运会，坦贝里的另一件事又引起网友的关注，他在开幕式上不慎弄丢婚戒，他在社媒向妻子道歉并写道：“它（婚戒）将永远留在爱之城的河床，希望是一个好兆头，让我带金牌回家。”

排球：托比亚斯·克里克（Tobias Krick）

身高213公分的克里克（中）总是赛场上最显眼的存在。（法新社）

克里克是德国队的巨人代表，身高213公分的他总是赛场上最显眼的存在。25岁的克里克在Instagram上有着120万名球迷，他在TikTok上也吸引多达510万人追踪。

从克里克平时分享的照片来看，他不仅热爱排球，还是一名喜欢日本动漫文化的男子，尤其风靡日本的运动漫画《排球少年!!》。

克里克在自己发布的视频里曾介绍到，他的其中一个旅游必带物品是一只《排球少年!!》里名为“月岛萤”的Q版角色娃娃。对此，他解释道：“很常有人说我小时候长得有点像这个角色，因为我那时候也戴着一副眼镜。”