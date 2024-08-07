【奥运会】队友癌逝 日本男排携遗照出战感动全球

（巴黎综合电）日本男子排球队不仅以不懈的努力和永不放弃的精神出圈，日前更是因为携带已故队友遗照“并肩作战”，感动全世界。

在巴黎奥运会八强赛事中对垒2022年世界冠军意大利的比赛中，现场镜头捕捉到，日本男排将装有已故队友藤井直伸照片的相框放在替补席上，让他也参与这场比赛。

藤井直伸被誉为“日本最佳二传手”，他生前于2017年成为国手，是日本男排在东京奥运会闯入八强的主将之一。他也是日本在2017年亚锦赛的夺冠功臣，个人荣获赛会最佳二传手。

不过命运弄人，东京奥运后的9月和前女排队员佐藤美弥结婚的藤井直伸，在12月因眼部不适就医时，验出罹患胃癌第四期。他后来持续接受治疗，同时坚持健身和训练，队友们也一直给予支持与鼓励，可惜还是不敌癌魔，在去年3月离世，终年31岁。

藤井直伸生前想征战巴黎奥运会，因此他的妻子赛前将丈夫的遗照和球衣，以及这个心愿，一并托付给日本男排球员。藤井直伸因此以这种方式，如愿与队友们一起奔赴奥运会球场。

先盛后衰 日本奋战五局不敌意大利

大好局势下被逆转，日本男子排球队队员西田有志（右）和小野寺太志感到难以置信。（路透社）

遗憾的是，日本在这场比赛痛失好局，经过了五局令人热血沸腾的比赛，在2比0领先的情况下惨遭意大利逆转，比分是25比20、25比23、25比27、24比26、15比17。最可惜的是，他们在第三局以24比21掌握赛点，但被意大利上演大逆转，最终被淘汰。

赛后拍照时，日本主将高桥健太郎拿着藤井直伸的照片，与大家拍下大合照。旁边的法国籍主帅布兰（Blain）与球员西田有志感慨万千，止不住眼泪。在日本男排早前获得巴黎奥运时，队友们也曾高举藤井的制服合照。

许多日本网民也被感动，在社交媒体留言：“这真的叫人流泪”、“看到照片瞬间就让人泪崩”、“我们的心永远都在一起”等。