【奥运会】时隔12年 美国重夺女子200米金牌

美国女将加布里埃尔·托马斯在决赛，压倒此前赢得女子100米冠军的圣卢西亚选手朱利安·阿尔弗雷德夺冠。不过，今年的200米项目少了几位名将参与，竞争力降低。

美国选手加布里埃尔·托马斯（Gabrielle Thomas）在新加坡时间星期三（8月7日）凌晨的巴黎奥运女子200米跑决赛中一路领先，以21秒83的成绩夺冠。美国时隔12年，重夺女子短跑的重量级金牌。

作为东京奥运会季军的加布里埃尔在第七道起跑，在进入直道前，她就已经建立起了领先优势，之后越跑越快，以两个身位的巨大优势夺冠。此前赢得女子百米大战的圣卢西亚选手朱利安·阿尔弗雷德（Julien Alfred）成绩是22秒08，获得亚军，季军由另一位美国选手布丽塔妮·布朗（Brittany Brown，22秒20）赢得。

27岁的加布里埃尔说：“我完全不敢相信，因为赢得奥运金牌是我的最终梦想。与此同时，我很清楚，我为金牌付出了巨大的努力。

“这是一个六年的里程，我埋头努力，去参加那些困难的比赛，挑战我的极限。现在我在这里做到了。这是我人生中最快乐的一刻。”

多位名将缺席 女子200米竞争力下降

本届奥运女子200米项目竞争性相较上届有所下降。里约和东京连续包揽女子100米和200米跑冠军的牙买加女飞人伊莱恩·汤普森赫拉（Elaine Thompson-Herah）因伤缺阵。东京奥运亚军纳米比亚女将克丽斯汀·姆博马（Christine Mboma）因为体内睾酮含量过高，不符合国际田联规定，没有参赛。另两位牙买加女飞人谢莉安（Shelly-Ann）和谢瑞卡·杰克逊（Shericka Jackson）也都受伤。

加布里埃尔21秒83的夺冠成绩只比她在东京的铜牌成绩略快，不如伊莱恩21秒53的东京夺冠成绩。这是美国自2012年伦敦奥运会后首次赢得女子200米跑冠军。

美国霍克1500米超强冲刺夺冠

霍克拉开美国国旗，在计时成绩板前为打破奥运纪录留下纪念照。（法新社）

在男子1500米跑决赛中，美国选手霍克（Hocker）在最后一圈拼命狂飙，依靠出众的冲刺能力，在最后一圈连续超过英国选手克尔（Kerr）和上届冠军挪威名将英厄布里格森（Ingebrigtsen），成功夺冠。

霍克在冲线前的最后一刻才超过克尔，成绩是3分27秒65，打破了英厄布里格森的奥运纪录。克尔仅仅落后0.14秒获得亚军。赢得铜牌的另一名美国跑将努古瑟（Nuguse）落后克尔的时间更是只有0.01秒。雅各布在最后的直道力竭，最终排名第四。

克尔和英厄布里格森是赛前的夺冠热门，霍克夺冠多少让人感到意外。霍克赛后说：“我就告诉自己，我也是冠军争夺者。如果他们没有注意到我，那无所谓，我觉得这样反而更好。”

滕托格卢在男子跳远项目，取得希腊本届第一金。（法新社）

其他田径项目方面，希腊名将滕托格卢（Tentoglou）以8米48的成绩，成功卫冕男子跳远金牌。巴林选手温弗雷德·亚维（Winfred Yavi）以8分52秒76打破奥运纪录，赢得女子3000米障碍赛金牌。加拿大选手卡姆琳·罗杰斯（Camryn Rogers）以76米97的成绩，赢得女子链球金牌。