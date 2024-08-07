【奥运会】五连冠已缔造历史 古巴“摔跤之神”洛佩兹宣布退役

（巴黎综合电）41岁的古巴摔跤之神洛佩兹（Lopez）在130公斤级希腊罗马式摔跤决赛中夺金，超越美国“菲鱼”泳将菲尔普斯（Phelps）等人，历史性地实现了在同一项目中达成五连冠。他在赛后脱下摔跤鞋，宣布原地退役。

他在新加坡时间星期三（8月7日）凌晨的决赛中，以6比0战胜智利选手阿科斯塔（Acosta）夺冠。在此之前，只有其他六位运动员实现过在同一个人项目中写下四连冠，包括美国泳将菲尔普斯与凯蒂·莱德基（Katie Ledecky）。美国篮球将苏·伯德（Sue Bird）和戴安娜·陶乐西（Diana Taurasi）则是在团体项目中达成五连冠。

洛佩兹凭借在本届赛事中夺冠超越了他们，实现在同一个人项目达成五连冠。

10岁开始受训 绰号“恐怖巨兽”

洛佩兹从10岁开始正式接受摔跤训练，因为身材高大，他只能和比自己大许多的选手一块训练。在青少年组的比赛中，洛佩兹几乎无人可敌，赢得了“恐怖巨兽”的绰号。

他在2004年的雅典奥运会首次征奥，当时得了第五名，但从2008年北京奥运会再次征奥后，就无人能超越。

洛佩兹说：“能够有这些成绩，一个人需要爱他的运动项目，爱他的工作，向全世界展示，即使拥有的不多，还是能取得巨大的成就。”

最难以置信的是，洛佩兹自从上届奥运会之后未参加比赛，但本届奥运会却似乎让他创造历史，轻取所有对手，成功拿下这枚金牌。

对手阿科斯塔说：“我百感交集，我想赢得金牌，但因为是摔角界传奇洛佩兹，又好像没很想赢。”

洛佩兹赛后跪在场地中央，脱下自己的战靴，亲吻战靴并举过头顶，再转身离去，象征传奇职业生涯已画下句点。