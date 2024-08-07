侧记：从宁波到马赛 长途跋涉为了他

星期二（8月6日）刚从巴黎搭了约3小时10分钟的高铁抵达马赛，我此趟巴黎奥运会来到的最远目的地。而这一切的舟车劳顿，都是为了我国在本届奥运会上最大的夺牌希望、两届水翼风筝板世界冠军墨士廉。

由于帆船赛必须要在靠海和有风的城镇举行，因此它的举办地往往和其他项目的举办地有一定的距离。

在去年的杭州亚运会上，我也和现在一样，特地搭高铁前往宁波采访帆船赛，不过新加坡当时有不少帆船手参加亚运会，本次奥运会则只有墨士廉和担任新加坡代表团擎旗手之一的卢军汉。然而，随着卢军汉未能晋级奖牌轮，我这次纯粹是为了墨士廉而来。

原本订了星期三（7日）上午往马赛的高铁，但我们临时被通知摄影同事必须在前一天早上排队申请上船拍摄帆船赛。为了捕捉墨士廉星期四（8日）最后一天赛事的精彩画面，我们因此得改变行程，提前一晚出发。

从杭州搭高铁到宁波虽然只需一个多小时，但从宁波火车站到亚帆中心还要两小时，而且赛场只允许持特别准证和执照的车子进入，整个过程相当折腾。

这次前来马赛的车程虽然较长，却比较直接，只是我和摄影抵达时已是夜晚。之前就一直听闻马赛的治安比巴黎更糟，抵达后确实立即有种不安的感觉。不晓得是为了省电还是什么，整个火车站显得相当昏暗，也看到一些露宿者和醉汉，记者因此很不由自主地抓紧手机和包包，就怕万一。

记得去年在宁波，墨士廉在开赛轮几乎全程领先，金牌已是囊中物，但此次却充满悬念。

过去两年状态超级稳定的墨士廉来到马赛后状况连连，所幸帆船赛的赛事允许去除最差的几个成绩，让墨士廉在开赛后的首七轮后仍总排名第二，保住直接进入决赛和争夺奖牌的希望。

但马赛这几天不利的天气条件已经导致许多状况发生，真心希望墨士廉接下来不会再遇任何意外，能顺利为新加坡带回第二枚奥运金牌。