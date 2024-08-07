【奥运会】澳洲女篮大胜塞尔维亚 比利时轻取西班牙

澳大利亚女篮以85比67战胜塞尔维亚，于新加坡时间星期三（8月7日）晋级巴黎奥运会女篮半决赛。比利时女篮则以79比66轻取西班牙，将在半决赛面对德国与法国的胜者。

继塞尔维亚男篮逆转澳洲后，澳洲女篮对上塞尔维亚。澳洲女篮开场内外开花，单节三分五投三中，澳洲26比19领先七分进入次节。

次节澳洲的传接配合撕破塞尔维亚的防守，建立起两位数优势。塞尔维亚无法阻止对手快攻，澳洲以48比32领先16分进入下半场。

下半场塞尔维亚始终无法组织起进攻，分差进一步扩大至24分。澳洲女篮末节没有步男队后尘，以85比67大比分晋级半决赛。

澳洲球员阿兰娜（Alanna)发挥出色，13投7中砍下全场最高的22分助澳洲晋级，将在半决赛中对战美国和尼日利亚的胜者。

比利时虽获胜但增一伤员

比利时和西班牙则开局开始互攻，比利时开场连中三记三分取得13比5的开局。西班牙女篮则依靠着流畅的传球创造空位机会咬住比分。西班牙女篮梅根（Megan）命中一记压哨三分，助西班牙26比26追平比利时。

次节比利时利用内线优势取得两位数领先，西班牙进攻屡屡受阻以37比48落后11分结束半场。第三节，比利时乘胜追击，以49比67领先18分进入末节。

第三节进行至六分钟时出现温馨一幕，比利时后卫贝基（Becky）脚踝受伤被迫离场，西班牙女篮则将球放在界外，将球权还给比利时。

西班牙女篮在比赛末段将劣势缩减至11分，但最后还是66比79败给比利时女篮。梅根全场拿下21分但无力救主，艾玛（Emma）和中锋凯雅拉（Kyara）同时为比利时贡献19分，她们将在半决赛面对德国和法国的胜者。