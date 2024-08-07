【奥运会】土耳其射击手迪凯特携女受访 “职业杀手”秒变慈父

（巴黎综合电）土耳其射击手迪凯特（Dikec）因零装备上阵，却在混合团体10公尺空气枪项目中夺下银牌出圈，日前带着九岁女儿在采访中亮相，再次引起热议。

51岁的迪凯特没有佩戴专用射击眼镜及耳朵保护装置，仅以普通眼镜及耳塞上场，终以582分佳绩勇夺银牌，受到全球网民关注热议，更被调侃像是“职业杀手”。

他日前接受土耳其媒体访问，更是带着女儿亮相，她精致的五官吸引了观众的目光。

受访视频中可见，迪凯特的女儿芭莎克（Basac）戴着爸爸的银牌自信地侃侃而谈，与迪凯特不时互动微笑，不仅可见两人感情亲密，更让迪凯特抛开比赛的严肃，展示慈父的一面。

女儿是最佳“教练”

芭莎克透露，爸爸输的话会很沮丧，自己会在爸爸感到迷茫或心情不好时给予鼓励，并指导他深吸一口气，再慢慢释放出来。

迪凯特说，女儿是他的最佳加油打气者兼“教练”，总是会给予指导。他更表示，世上最重要的就是他的女儿。

网友纷纷开玩笑留言，“杀手大叔秒变未来的国民岳父”“以后娶他女儿要小心”。

迪凯特也在采访中回应网民们对他的评语，指大家看到他“轻松”的姿势，其实是苦练了24年的成果。他解释，自己在射击过程中，必须不断调整呼吸，避免手抖的状况，才能准确发射。

迪凯特说：“如果本届奥运会拿下金牌，我就会想要退役。但我们很厉害，希望能在2028年洛杉矶奥运会获得金牌，我再退役。”