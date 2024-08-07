【奥运会】女子500米单人皮艇 陈洁娴闯进半决赛

我国皮艇女将陈洁娴在法国时间星期三（8月7日）闯入了女子单人皮艇500米半决赛。

她在上午第六场预赛的六名选手中，以1分58秒52排名第五，无法直接进入半决赛，但根据赛制，剩余的选手还有机会通过复赛，争夺半决赛资格。

在当天较迟时候举行的复赛中，陈洁娴把握住机会，被分在第一场复赛的她划出了比预赛更快的1分53秒88，在八名选手中位列第五，顺利搭上通往半决赛的末班车。

复赛共有四场，但只有每场复赛中排名前五的选手，才能获得半决赛的入场券。

陈洁娴在受访时说：“预赛有许多可以进步的地方。我一开始划得不错，但之后有点乱了阵脚。复赛的表现则明显较好，开始和结束都不错。”

争取杀入决赛 刷新我国纪录

女子单人皮艇500米半决赛将在星期六（10日）举行，她将争取成为新加坡历来首位杀入奥运会决赛的皮艇选手。

我国上一位亮相奥运会的皮艇选手是李伟玲，她在2012年为新加坡皮划艇队首次争取到奥运会参赛资格，当时她在伦敦参加了200米和500米的单人艇项目，并闯入了500米的半决赛，200米则止步预赛。

已投身皮艇运动近15年的陈洁娴（33岁）三年前两度以微差与东京奥运会擦肩而过，今年终于如愿以偿，通过4月份在东京举行的亚洲皮划艇奥运资格赛，取得巴黎奥运会的女子单人皮艇500米参赛资格。

正当大部分新加坡运动员结束巴黎奥运会征程，有的甚至已回国，星期三才首次亮相，2日才抵达巴黎的陈洁娴，是最后一位入住奥运村的新加坡运动员。