【奥运会】分别战胜韩国和中华台北 中国乒乓球男女团晋级半决赛

中国男队在复赛打败韩国后，韩国教练朱世爀接受韩国媒体采访时表达自己的失望，说他们已经很久没赢过中国队了。

中国乒乓球男队星期三（8月7日）在巴黎奥运会团体复赛与韩国队狭路相逢，他们以3比0淘汰对手，超卫冕之路强势前进。

中国队今年2月在釜山世乒赛以3比2艰难逆转韩国队，不过此役再度交手，马龙／王楚钦以3比0（11比5、11比9、11比5）打败赵大成／张禹珍，先下一城。

第二位出场的樊振东也没有受到林钟勋太大的挑战，以3比1（11比7、9比11、11比9、11比6）为中国队再拿一分。

接着出场的王楚钦迎战张禹珍，他以3比1（11比7、6比11、11比8、11比9）拿下胜利，助中国取得四强门票。

中国三大主力樊振东、王楚钦、马龙是参加釜山世乒赛的原班人马，但韩国队的阵容有些变动，张禹珍和林钟勋照样参赛，但李尚洙未能前往巴黎，改由年轻选手赵大成出战。

赛后谈到比赛感想时，王楚钦说：“韩国是历史的传统强队，他们也具备争夺冠军的实力，这场球非常艰苦。”

志在获得巴黎双冠的樊振东则表示他们的目标是最后的冠军，但在过程中他得把很多细节做好，并希望自己能为团队贡献力量。

这是“双圈大满贯”得主马龙的第四届奥运之旅，他过去曾斩获五枚金牌，外界普遍认为这届奥运是他带领两位年纪更小的选手参赛。

但马龙不以为然，他说：“感谢大家对我的喜欢，我并不觉得我带领着他们，是大家共同努力去完成一个目标。团体赛须要每个人做出自己的贡献，所以很庆幸我能跟这两个世界上最优秀的队员成为队友。”

韩国教练：我们已经超过20年没有赢中国队

在复赛落败，意味着韩国男队无缘争夺奖牌，左为赵大成，右为张禹珍。（路透社）

在复赛落败的韩国队意味着他们已经和奖牌无缘，教练朱世爀在采访中表达了失望。

他说：“每次遇到中国队，我们都会输，已经超过20年了，但我们的选手们挑战的态度真的很了不起。

“抽签结果太遗憾了，对选手们来说太苛刻了。如果我们有其他的抽签结果，我们就不会处于如此境地。当然，如果我们想赢得金牌，我们就必须击败中国队。”

中国下一轮将与东道主法国争夺决赛资格。

中国女团晋级四强

王曼昱结束比赛后与队友陈梦（右二）击掌，左二为一单孙颖莎，右一是教练马琳。（新华社）

女团复赛方面，中国迎战中华台北同样以3比0胜出，她们的下一轮对手是韩国。

中国组合陈梦／王曼昱以3比0（11比6、11比4、11比7）速胜中华台北的陈思羽／简彤娟后，世界第一的孙颖莎登场后也以3比0（11比9、11比2、11比8）打败郑怡静，将大比分改写至2比0。

进入第三场比赛，王曼昱迎战简彤娟以3比0（11比7、11比8、11比4）结束战斗。