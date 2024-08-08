【奥运会】陈暄尹迎来奥运女子高球首秀 席琳主场作战首轮位列第一

我国高尔夫球新星陈暄尹新加坡时间星期三（8月7日）下午迎来奥运会女子高尔夫首秀，第一轮结束后与六位选手并列第50名。法国选手席琳·波蒂尔（Celine Boutier）以65杆的成绩排名第一，领先第二名南非选手阿什莉（Ashleigh）三杆。

20岁的陈暄尹分别在第一、四、七洞打出“博基”（bogey，高于标准杆一杆）。在第10、15洞遗憾打出“双博基”（double bogey，高于标准杆两杆）。不过，她在18轮打出“柏蒂”（birdie，低于标准杆一杆），第一轮结束后共计78杆，高于标准杆六杆结束第一天比赛。

陈暄尹将于星期四（8日）下午3时，进行第二回合的较量。

陈暄尹今年，1月份选择暂停学业，成为职业球员。今年6月份就成为我国首位拿到奥运会资格的高尔夫球选手。她在今年2月进行的肯尼亚女子公开赛中就一举夺冠，现世界排名第169位。

席琳主场发威 首轮三杆领先

世界排名第七的法国好手席琳在主场发挥出色，一共打出八次“柏蒂”。虽然在第12洞打出“博基”，还以低于标准杆七杆的65杆，领先全场。

排名第二的则是南非选手阿什莉，落后三杆。世界第二，美国好手莉利娅·乌（Lilia Vu）则以70杆的成绩并列第三。而世界头号，美国同胞内莉·科达（Nelly Korda）发挥失常，吞下三次“博基”并只有三记“柏蒂”，打出72杆的标准杆，并列13。