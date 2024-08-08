【奥运会】排名第二闯水翼风筝板决赛 墨士廉夺牌在望

因为风势太弱，星期三（8月7日）的巴黎奥运会水翼风筝板开赛轮最后一天，所有比赛取消，我国两届水翼风筝板世界冠军墨士廉将以前七轮总排名得第二的身份，进入星期四（8日）的奖牌轮决赛。

根据赛制，开赛轮排名前二的选手能够直接进入奖牌轮决赛，排名第三至第10的选手则将通过两场半决赛来争夺最后两个决赛席位，但由于马赛港（Marseille Marina）近几天的风况实在不佳，官方正考虑星期四的奖牌轮取消半决赛，直接进入决赛。

倘若如此，目前在开赛轮排名前四的斯洛文尼亚好手沃迪塞克（Vodisek）、墨士廉、意大利选手皮亚诺西（Pianosi），以及奥地利选手彭塔斯（Bontus）将直接在决赛中展开对决，这对于皮亚诺西和彭塔斯来说，无疑是件好事。

不过，由于水翼风筝板奖牌轮规定，以第一名身份进入决赛的选手只须再胜一场，就能锁定金牌，第二名须要多两胜，第三和第四名须要多三胜才能夺冠，因此目前领先的2022年世锦赛冠军沃迪塞克占据较大的夺金优势。

沃迪塞克和墨士廉目前的总净分分别为12分和15分。皮亚诺西和彭塔斯虽同积20分，但由于彭塔斯在上一轮的排名较低，因此在总排名上落后于皮亚诺西。

选手排名的计分方式为，胜者得一分，第二名得两分，以此类推，总净分越低，排名越高。

马赛港风势不足 赛事仅完成七轮

巴黎奥运会的帆船赛在距离巴黎约三个多小时的马赛港举行，但由于马赛港过去几天的风势太弱，许多比赛不是延迟举行就是取消。

水翼风筝板是巴黎奥运会帆船赛的新增项目，开赛轮四天本该进行16轮，每天四轮，但最终只完成了七轮。

墨士廉在第一轮排名第五，第二轮升至第一，第三轮第二，第四轮则因为撞上了海面上的一个风筝而没能完成比赛，所幸在取消了最差成绩后，他在首日还是总排名第三，落后沃迪塞克和彭塔斯。

第二天比赛只进行了一轮，墨士廉在第五轮排名第三，总排名升至第一，但第三天的比赛对墨士廉来说却悲喜参半，他在第六轮因犯规得多赛一小圈，只能排名第10，但他在第七轮又升至第四，第三天后的总排名稍稍下滑至第二位，沃迪塞克重返榜首，彭塔斯则因犯规被“加分”，总排名跌出三甲。

第四天的比赛和前几天一样，因风势太弱而延迟了好几个小时，好不容易等到第八轮开始，比赛却又因为风势减弱而被中断，最终被取消。

墨士廉：今年最艰难一场赛事

墨士廉受访时透露，巴黎奥运会可以说是他今年最艰难的一场赛事。“你已经完美执行了一切，已经倾尽全力，但换来的成绩却只是一般，这是我从来没有经历过的。我想不只是我，其他的选手也有相同的感觉，至少这是我所听到的。”

墨士廉（红衣）在选手憩息区等待上场。（谢智扬摄）

关于天气的影响，他说：“风势太弱的话，你的风筝没有足够的力量，你的选择会变少，大家的差距也因此变得更小。”

随着墨士廉进入奖牌轮决赛，他为新加坡夺得奥运会奖牌的机会也大大提高了。当被问及这是否会让他在心态上所有不同，他说：“如果我说奥运会和其他的比赛没有不同，那我就是在撒谎，但我所遵循的程序和做的例行工作应该和平时没有太大的不同，或许会稍稍更谨慎一些。”

我国女子49人FX级帆船组合林敏／刘瑞琦在上届东京奥运上，成了新加坡史上首两名晋级奖牌轮的帆船手，她们最终排名第10。墨士廉是第三位进奖牌轮的我国帆船手。