【奥运会】直道踉跄冲刺 美国霍尔夺400米金牌

美国选手霍尔终点线前超越对手夺男子400米金牌，哈德逊史密斯创欧洲纪录也只能屈居亚军。

美国短跑选手昆西·霍尔（Quincy Hall）在直道一路踉跄冲刺，以微弱优势赢得男子400米跑冠军，敲响了巴黎奥运会田径赛场的冠军钟。

霍尔在新加坡时间星期四（8月8日）凌晨的决赛起跑并不出色，进入最后直道时排名第四。从他的面部表情和跑步姿势来看，他似乎已经力竭，退出了奖牌争夺。

然而这位26岁的美国跑将咬紧牙关坚持，虽然跑姿有些踉跄，但他却奇迹般地越跑越快，一路超过了按部就班冲刺的其他选手，在终点线前超越英国跑将马修·哈德逊史密斯（Matthew Hudson-Smith），成功夺冠。

霍尔的夺冠成绩是43秒40，这比他上月刚刚创下的个人最好成绩又快了0.4秒。他在赛后说：“我告诉过你们，我今年会赢得金牌。我知道我能够赢，我今天也知道这一点。这是我整个生涯都在做的事情。”

对于最后的冲刺，他说：“我只是在想，坚持下去，坚持下去。我不会放弃，我有韧性，我会坚持，我有决心。我去想所有那些能让我坚持到终点的东西。我想起了很多痛苦，很多磨难。”

43秒40的成绩是历史第四好的400米跑成绩。哈德逊史密斯以43秒44摘银，创造了新的欧洲纪录。赞比亚跑将穆扎拉·萨姆孔加（Muzala Samukonga）获得铜牌。

澳洲首夺女子撑杆跳冠军

澳大利亚选手妮娜夺得女子撑杆跳冠军。（法新社）

女子撑杆跳中，妮娜·肯尼迪（Nina Kennedy）挑战4米90成功，战胜东京奥运会冠军、美国名将凯蒂·穆恩（Katie Moon），夺得桂冠。这也是澳大利亚第一次赢得女子撑杆跳冠军。

妮娜和凯蒂在去年世锦赛上曾以4米90的成绩并列第一，如今妮娜终于战胜凯蒂。妮娜说：“我真的非常想要那块金牌。这次我不想要分享。接受媒体采访时，我非常有信心。把目标说出来的时候有点害怕，有点紧张。现在我真的很高兴完成了目标。”

凯蒂最终挑战4米95没能成功，以4米85的成绩获得银牌。加拿大选手阿丽莎·纽曼（Alysha Newman）获得铜牌。

巴卡利3000米障碍赛卫冕成功

巴卡利在男子3000米障碍赛为摩洛哥夺得金牌后，兴奋地跳进水里庆祝。（路透社）

男子3000米障碍赛中，摩洛哥名将苏菲恩·巴卡利（Soufiane El Bakkali）在最后阶段超过美国选手肯尼斯·卢克斯（Kenneth Rooks），连续两届奥运会摘金。铜牌由肯尼亚选手阿布拉哈姆·基比沃特（Abraham Kbiwot）获得。

男子铁饼中，牙买加选手罗热·斯托纳（Roje Stona）以70米的成绩创造奥运纪录，成功夺冠。4月刚刚创造了74米35世界纪录的立陶宛选手米科拉斯·阿莱克纳（Mykolas Alekna）没能发挥出最好水平，以69米97的成绩获得银牌。

值得一提的是，米科拉斯的父亲维尔吉利尤斯·阿莱克纳（Virgilijus Alekna）是2004年奥运铁饼冠军米科拉斯在第二掷就扔出69米97，打破了父亲当年创下的69米69的奥运会纪录。可惜米科拉斯之后没能掷出更好成绩，斯托纳之后掷出更远成绩，成功夺冠。澳大利亚选手马修·丹尼（Matthew Denny）以69米31的成绩获得铜牌。