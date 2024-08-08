【奥运会】尼日利亚女篮不敌美国 止步八强

（巴黎讯）美国队在新加坡时间星期四（8月8日）凌晨的2024年巴黎奥运会女篮复赛上以88比74击败尼日利亚，终结后者在本次奥运会的梦幻之旅。

这是尼日利亚女篮首次闯入女篮八强赛事，美国也凭借这次胜利朝八连冠又跨前一步。

美国一开始就拉开分数差距，虽然尼日利亚对上强劲对手，却丝毫不怯场，奋力而战，但还是无法反超美国的大比分领先。

戴安娜·陶乐西（Diana Taurasi）在第一节后半段替补出场投中一记三分球让美国以24比12领先，并在首节结束时以26比17领先。

次节比赛依旧是美国队占据主导地位，在该节再添26分，半场结束时以52比33领先。

第三节比赛，美国队一开始就打出10比0的进攻狂潮，将两队分差进一步拉开，尼日利亚虽然极力顽抗，终究还是无法与实力强大的美国队抗衡。在该节结束时，美国队已经建立76比48的绝对优势，提前让末节比赛进入垃圾时间。

在稳操胜券下，美国队在最后一节比赛有所松懈，让尼日利亚在这一节以26比12的得分缩小差距，不过改变不了最后赛果。

虽然以74比88的比分输掉这场复赛，尼日利亚在比赛中所展现的顽强斗志仍得到全场球迷的支持，他们在球迷的欢呼声中离场，结束本次的奥运征程。

美国队将在新加坡时间星期五（9日）晚上的半决赛中对垒澳大利亚。澳洲队是2000年、2004年与2008年连续三届的奥运银牌得主，不过他们自2012年后就不曾打入半决赛。

另一边，法国队以84比71战胜德国，将在半决赛中对垒比利时。比利时以79比66击败西班牙晋级。