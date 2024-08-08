【奥运会】中国花样游泳队首夺奥运金牌

（巴黎综合电）中国花样游泳队在新加坡时间星期四（8月8日）凌晨举行的花样游泳赛中，以996.1389分的总成绩夺冠，获得首枚花游金牌。

俄罗斯从2000年悉尼奥运会开始就在该项目连续夺冠，但由于俄罗斯因入侵乌克兰被剥夺参赛资格，缺席本届奥运会，中国队因此有机会夺下这来之不易的金牌。中国在此之前自2012年伦敦奥运会以来连续摘银，稳居第二。

在早前举行的技术自选和自由自选比赛过后，中国队以712.445分领先排名第二的美国队69分，优势十分明显，并延续了极佳状态，在技巧自选赛事中获得283.6934分，不负众望成功夺冠。

中国队在巴黎奥运会前就是夺冠热门，他们在巴黎时间星期六（10日）举行的双人技术自选赛事中有机会再添金牌。

中国选手们身穿红色，在比赛中完成了高能量的动作。他们的表演主题是“生命之光”，音乐中的吟诵部分更是衬托了整体表演。

中国队员冯雨说：“我觉得这枚金牌不仅是我个人的成就以及成功圆梦，更是中国花游队完成了梦想。我们肩负着很大的责任。”

花游团精心设计了三个不同的陆上动作，从武术咏春、埃菲尔铁塔、再到用腿摆成甲骨文的“山”字，以象征团队为夺冠付出的努力。

教练张晓欢说：“我们想要展示这是克服困难，并成功登顶。”

美国以914.3421分摘银，西班牙则以900.7319分夺铜。这是美国自2004年雅典奥运会以来首次获得花游奖牌。

巴黎奥运会是首次推出集体技巧自选赛，加入了难度系数更高的跳跃、翻身及托举动作，充分展示了女性的运动能力和耐力。