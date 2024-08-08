【奥运会】性别争议女拳击手闯57公斤级决赛 赖清德力挺

（巴黎综合电）卷入性别争议的中华台北女拳击手林郁婷在新加坡时间星期四（8月8日）凌晨的57公斤级半决赛中，击败土耳其对手卡拉曼（Kahraman），进入决赛。台湾总统赖清德表示，已请体育署采取法律作为，让林郁婷可以无后顾之忧。

在这场半决赛中，裁判一致判定林郁婷获胜，这名中华台北拳手赛后透露，这一路来很艰辛。

比赛结果一宣布，卡拉曼向林郁婷比了个“X”手势，再将手势展现给全场看。这举动与林郁婷之前的一名对手一样。

卡拉曼赛后拒绝解释这个手势的意思，但据悉是代表女性拥有的XX染色体。

这是因为，林郁婷与另一名拳击手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif）在去年的检测中，被检验出男性的XY染色体，被国际拳击协会剥夺参加2023年拳击世锦赛的资格。

医学上有一种罕见情况为性别发育差异（Differences in Sex Development）。一些患者被视为是女性，但有XY性染色体，血液中的睾酮水平也处于男性范围。

国际奥委会规章允许有DSD的选手参赛，因此林郁婷与伊曼内获准参加本届巴黎奥运会。

针对林郁婷所承受的歧视，台湾总统赖清德星期三（7日）在脸书发文称，尽管参赛资格毫无疑问，国际奥委会一再公开力挺，但她仍面临非议与霸凌，承受许多不公平的压力。

赖清德也说，他与民众对此都感到心疼与不舍，他在第一时间已责请体育署务必严正表达抗议，采取相应法律作为，让林郁婷上场无后顾之忧，拿出最自信的表现，这也是政府最在意的事情。

林郁婷将在本地时间星期天（11日）的金牌战中对战波兰选手朱莉娅·塞雷梅塔（Julia Szeremeta）。