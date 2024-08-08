【奥运会】点球淘汰比利时 中国女钩球队时隔16年再进决赛

（巴黎综合电）中国女子钩球队在新加坡时间星期四（8月8日）凌晨结束的2024年巴黎奥运会半决赛上，经点球后以3比2淘汰比利时。这也是中国队自2008年北京奥运会后，再次闯入女子钩球决赛，将在决赛与上届冠军荷兰队争冠。

两队在正赛时间打成1比1平局。中国队在次节开赛后三分钟打破僵局，短角球攻门被挡出后，周妹容门前补射成功，将球送进网窝。

在建立1比0的优势后，面对比利时队的强力反扑，中国队倾尽所有欲保持这个微小的优势，然而球门还是在球赛最后关头失守，导致比赛进入点球战。

第四节最后时刻，比利时利用短角球机会完成绝平，将比分追成1比1。

点球大战，中国队门将叶娇表现神勇，连续扑出比利时队的三个点球，为球队晋级决赛立下了汗马功劳。

中国门将叶娇连续扑出比利时队的三个点球，助球队挺进决赛。（路透社）

中国队的澳大利亚籍教练艾莉森（Alyson）说：“我们做了该做的事。这是一场必须拿下来的比赛，过程不需要精彩。

“过去的一年半时间，我们每堂的训练课都有点球训练。所有的训练，我们都不曾错过练习（点球），今晚得到了回报。

“在球场上，你不能有任何保留，得倾尽全力。他们做到了，我们进了决赛。”

比利时将与阿根廷争铜牌

输了这场半决赛后，从来不曾在奥运会打入奖牌战的比利时队将在铜牌战对垒阿根廷。

比利时中场朱迪思·范德梅伦（Judith Vandermeiren）说：“这叫人难以接受。我认为今天我们非常接近（决赛）。

“能走到这一步的自豪感肯定会在以后出现。在这个点上，距离奥运会决赛如此之近却又无法迈进去肯定令人失望，因为在一生中这不是经常会发生。

“我们已经12年没有参加过奥运会了。如果你能争夺奖牌，你一刻都不会犹豫。虽然我们想进入决赛的愿望没有实现，但仍然有机会为比利时的钩球史争取第一枚奖牌，我们应该为此努力。”