【奥运会】中国举重项目再添两金 侯志慧封后李发彬称王

（巴黎综合电）中国举重选手在2024年巴黎奥运会为中国代表团再添两枚金牌。侯志慧在新加坡时间星期四（8月8日）凌晨的女子49公斤级比赛以206公斤的总重量夺冠。李发彬则在新加坡时间星期三（7日）晚的男子61公斤级比赛以总重量310公斤添金。

两人的夺冠成绩都刷新了自己三年前在东京奥运会创下的奥运纪录。侯志慧以117公斤刷新奥运挺举纪录，李发彬则以143公斤的重量改写抓举奥运纪录。

罗马尼亚的瓦伦蒂娜在女子49公斤级比赛以205公斤的总重量，一公斤之差屈居侯志慧之后，摘得银牌。泰国选手苏罗德娜·坎巴夫则以200公斤的总重量夺得铜牌。

身高1米46的侯志慧在抓举项目后落后于瓦伦蒂娜，必须在挺举项目举起117公斤的重量才能反超。在最后第二次尝试时，侯志慧将重量从110公斤提高到117公斤，在失败一次后，侯志慧终于在最后一举举起了这个重量，成功超越瓦伦蒂娜，并改写奥运纪录。

她说：“这是我参加过最激动人心的比赛。

“在第二次尝试时，我告诉自己，‘你需要117公斤’，我只有举起117公斤才能赢得金牌，这让我的最后一举目标非常明确。”

李发彬抓举创奥运纪录

在男子61公斤级比赛上，李发彬在开始的抓举就以143公斤创下奥运纪录，这让他虽然在挺举项目不如银牌得主泰国的斯拉猜·提拉蓬与美国选手莫里斯（Morris），仍然以310公斤的总重量夺冠。

斯拉猜·提拉蓬以303公斤的总重量排名第二，莫里斯以298公斤总重量位居第三。

李发彬夺冠后说：“满分10分，我给自己打九分。美中不足的是挺举项目，不过这是奥运会，我赢得很顺利，所以给自己打九分是恰当的。”