【奥运会】扬帆20年暂停航 卢军汉重返校园

将20年青春献给帆船的卢军汉将暂别帆船，重返校园，但他从不后悔自己曾选择的路，认为这些年从帆船中学到的，肯定比在大学里学到的更无价。

参加两届奥运会后，已将20年青春献给帆船的新加坡本届奥运会擎旗手之一卢军汉将暂别帆船，重返校园。

受哥哥和姐姐的影响，卢军汉七岁开始玩帆船，年仅13岁就在2010年亚运会夺得男子乐观者型帆船赛季军，2018年亚运会再从男子标准激光型帆船收获铜牌。去年，他终于在杭州亚运会上登顶，从而提前锁定巴黎奥运会的参赛资格。

三年前，卢军汉凭借在奥运资格赛中夺冠，顺利搭上前往东京的末班车。他最终在35名选手中排名第21。本届奥运，他则在43名选手中位列第25。

参加男子标准激光型帆船项目的卢军汉首日表现不俗，可惜排名日渐逊色，最终无缘奖牌轮。

奥运会后要陪伴家人朋友当个“正常人”

备战两届奥运会让卢军汉常年在外，他说一年大概有七至八个月不在新加坡，冠病期间更离乡背井长达一整年，所以他期待在奥运会后，好好陪伴家人和朋友，当个“正常人”。

他说：“长时间保持这种强度的训练，有点累了，所以感觉自己须要在奥运会后暂别帆船，以恢复活力。”

问他是在宣布退役吗？他说不是，还需要时间好好想想。的确，要放下一个自己这么热爱且为此付出那么多的运动，真的很不容易。

但确定的是，27岁的他将在9月重返校园，会在詹姆斯库克大学（James Cook University，JCU）的本地分校主修国际贸易。

期待不用再强迫自己吃东西

他笑说，接下来最期待的是，不用再强迫自己吃东西。

由于亚洲运动员的体格不如欧美运动员，而帆船又是非常需要体力的运动，因此他们总是需要在比赛前增重。

卢军汉说，他来到马赛之后，一天基本上要吃五餐，上船前吃早餐和一个简单的午餐，下船后吃点心，然后是晚餐，再来宵夜，以补充他在比赛中所消耗的体力。

卢军汉曾多次赢得东运会金牌，也是上届杭州亚运会男子标准激光型帆船的金牌得主。（档案照片）

最长在海上待过10小时

巴黎奥运会的帆船赛因马赛港（Marseille Marina）的风势太弱而断断续续，甚至取消不少比赛。

在马赛，一场比赛延迟三小时实属常态，而卢军汉最后一场甚至等了六个小时，但他却表示，那不是他等过最久的一次。

他说：“最长的一次好像是在西班牙。我们上午10时起航，晚上8时才上岸。我在海上待了近10个小时。”

卢军汉认为，作为一名帆船手，耐性非常重要，要擅长等待且懂得如何及时调整状态。

等待的时候做些什么？他说：“在岸上的话，我会跟教练和其他帆船手交流。在海上的话，我其中一个‘战略’是碰碰海水，让自己保持清醒。”

不后悔选择当全职运动员

虽然坦言对自己两届奥运会的成绩并不满意，但卢军汉从不后悔当初选择当全职运动员。

他说：“这些牺牲都是值得的，因为我在这些年所经历的，在全世界遇到的人，建立的感情，从帆船赛中学到的教训，我相信我从这些当中所得到的，肯定比在大学学到的更无价，并造就了现在的我。

“我还记得十八九岁刚入伍的时候，怀揣着奥运梦的我，不知道自己是否有机会能实现梦想，但现在我已是两届奥运选手。虽然我对成绩并不满意，但体育就是这样，我们必须接受它。”

他也自认在这些年自己成长了不少，以前表现不好时会很激动，但现在已学会放下，往好的一面看。

他说：“当我回看这段旅程并回想经历过的美好事情，我其实感到非常自豪。我为有机会代表新加坡站在这么大型的舞台上感到骄傲。”