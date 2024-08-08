我国女足前锋陈乐恩加盟澳洲布里斯班狮吼

（新加坡讯）我国女子足球员陈乐恩星期四（8月8日）加盟澳大利亚职业联赛球队布里斯班狮吼（Brisbane Roar），实现成为职业球员的梦想。

19岁的前锋陈乐恩，在此前结束的赛季帮助德国女足队多特蒙德（Dortmund）升上第四级别联赛。她原本打算继续留在多特蒙德，但收到了几支来自澳洲职业联赛球队的邀请后，决定离开还不是职业球队的多特蒙德，完成自己的梦想。

陈乐恩和布里斯班狮吼签约一个赛季，并将身穿标志性9号球衣。她说：“我真的很兴奋能加盟布里斯班狮吼。球会给了我成为职业球员的机会和环境，我认为这会对我的发展最好。”

她还说：“我只是想尽快开始工作，尽快适应。作为一名球员，我想在精英环境中与高水平的球员一起训练，尽可能地学习和成长。”

迈出职业生涯重要一步

澳洲女足队目前世界排名第12，她们在去年的女足世界杯上勇夺第四名，在目前正赛进行的奥运会中则止步小组赛，但实力依旧强劲。陈乐恩的新队友包括刚代表国家队参加奥运会的塔梅卡·雅洛普（Tameka Yallop）。《海峡时报》报道，陈乐恩在参观球队设施的过程中，就和塔梅卡及另一名队友莎恩·弗赖尔（Sharn Freier）见面。

陈乐恩说：“我觉得，我在职业生涯中迈出了里程碑式的一步，但这仅仅是个开始。”

她也成为我国第二位在澳洲女足甲级联赛踢球的球员。我国另一名前锋林诗雅曾在2008年至2009年，效力于珀斯光荣队（Perth Glory）。

布里斯班狮吼在上赛季联赛中，排在12队中第九位。球队教练史密斯（Smith）希望以他作为前锋的经验帮助陈乐恩。

他说：“我们引进陈乐恩，希望她在前场作为前锋跑动，并取得进球。我的责任是持续培养会让她成功的能力，尽可能多地上场。她拥有在这个联赛成功的一切能力。”

陈乐恩将在9月和球队展开季前训练，新赛季澳洲联赛则在11月开踢。