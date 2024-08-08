【奥运会】健儿追星 找纳达尔和阿尔卡拉斯合照

巴黎奥运会吸引不少世界级球星参赛，来参加本届奥运的运动员也把握这个机会去和平时见不到的运动员合照。

我国羽毛球混双夫妻档许永凯／陈薇涵、马来西亚双打好手陈堂杰和中国乒乓球“大满贯”得主樊振东，就晒出和西班牙网球天王纳达尔（Nadal）的合影。

在奥运会开始前，网上就有人发出纳达尔在奥运村食堂吃饭时，志愿者与各国运动员们纷纷拿起手机请求合影。尽管大家排起长长的合影队伍，纳达尔仍耐心满足大家的要求。

在奥运村巧遇英国网球天王默里，我国羽将陈薇涵（右）感到非常兴奋。（陈薇涵提供）

许永凯和陈薇涵也“追星成功”，除了纳达尔，他们也和阿尔卡拉斯（Alcaraz）、默里（Murray，英国）等球员合影。

陈薇涵透露，当她在奥运村看到默里时，她的第一反应是在原地愣住，直到丈夫兼搭档许永凯提醒她“不拍他就走掉了”，她才追了上去要到了合照。

除了我国球员，马国和中国球员也都找“西班牙双雄”纳达尔和阿尔卡拉斯拍照。

陈堂杰在奥运村食堂吃饭时，捧着托盘和纳达尔、阿尔卡拉斯合照。樊振东则在社交媒体晒出他和纳达尔、阿尔卡拉斯的照片，并写道：“奥运会对运动员们的意义远不止竞赛层面，这是真正的世界级大舞台，每个角落都色彩斑斓。I love and enjoy Olympics!（我热爱且享受奥运会）”