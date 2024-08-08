【奥运会】夺冠后炮轰韩国羽协 安洗莹言论惊动总统

（首尔综合电）韩国羽毛球一姐安洗莹在巴黎奥运会夺金后痛批韩国羽协的弊端和不公平对待，考虑退出国家队，引起轩然大波，甚至惊动韩国总统尹锡悦。安洗莹星期四（8月8日）发文表示，对于自己的言论盖过了在巴黎奥运拼搏的韩国选手荣耀时刻感到抱歉，她将在奥运结束后再发表想法和立场。

安洗莹星期一（5日）在巴黎奥运会女单决赛战胜中国选手何冰娇夺金。但她在赛后炮轰韩国羽协，称对他们在去年在亚运会夺金后，轻率处理她的膝伤导致误诊，感到失望。她指责羽协在训练方式和资源上更偏好双打球员，还曾在未经沟通的情况下，没让她到丹麦和韩国比赛。

安洗莹在决赛中战胜中国选手何冰娇，首次夺下奥运金牌。（路透社）

安洗莹的连串炮火引发关注，韩国文化体育观光部和韩国奥理会表示将查明此事。韩国总统办公室也说，总统尹锡悦已经听取了简报。

安洗莹在星期三（7日）的回国访问中三缄其口，拒绝阐述更多投诉细节，表示要先和她的团队及韩国羽协商讨此事，过后才再发表想法。

她说：“我没有要吵架的意思。我想表达专注于运动的想法，并希望他们能理解我的想法。”

韩羽协10页新闻稿反驳指控

韩国羽协会长金泽圭起初受访时表示羽协和安洗莹“没有矛盾”，对她的公开发言“很痛心”。不过羽协过后发了一篇长达10页的新闻稿，反驳安洗莹的控诉。

安洗莹主张她在第一次的诊断中被“误诊”，接着强忍痛苦去比赛，导致她在去年年底的第二次诊断中膝伤加剧，康复期变长。但韩国羽协指安洗莹明知道因伤难以参加11月的日本大师赛和中国大师赛，却还是坚持参赛。

安洗莹也指责羽协对她在巴黎奥运会前脚踝受伤的反应不足。不过羽协指，他们的随队队医本可在巴黎处理她的伤势，但羽协接受了安洗莹的意见，从首尔邀请安洗莹指定的韩医师飞往巴黎，花了超过1100万韩元（约1万600新元）。

安洗莹也对其专职教练韩秀晶无法和她前往巴黎感到不满。羽协解释，韩秀晶的合同在6月30日到期，他们希望将其合约延长到奥运结束后，但由于韩秀晶拒绝前往巴黎，合约只到7月12日，也就是他们出发参加赛前集训的日子。

对于被指更着重于双打球员，韩国羽协指，他们将成立自己的委员会，对使用的训练方式展开调查。

安洗莹：奥运结束再表态

双方各执一词风波不断，安洗莹星期四下午致歉，称因为她的风波，导致其他运动员的荣耀时刻被掩盖。

她在Instagram放上一张全黑图说：“我的言论让许多人震惊，我深感愧疚，特别是对那些经无数努力在奥运活跃的运动员们。我非常抱歉，因为我的言论，让你们本该享受的祝贺和荣耀时刻被掩盖。”

她也对前往机场的记者们和等她表态的人致歉，并表示她将在奥运结束，所有运动员都获得充分祝贺后，再发表想法和立场。