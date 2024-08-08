【奥运会】男子速度攀岩赛称霸 莱昂纳多为印尼夺首金

（巴黎综合电）印度尼西亚运动攀岩好手莱昂纳多（Leonardo）星期四（8月8日）在巴黎奥运会男子速度攀岩决赛，力压中国选手伍鹏夺冠，取得印尼在本届奥运的首面金牌。

莱昂纳多在决赛中率先攀上15米高的岩壁，并创下个人最佳的4秒75成绩夺冠。伍鹏也创下个人最佳战绩4秒77，但只能满足于银牌。

这是印尼历来首枚并非来自羽毛球项目的金牌。在这之前，他们一共获得八枚羽毛球金牌。莱昂纳多说：“我感觉太棒了。这一直是我的梦想，今天我实现了我的梦想。整个印尼都为这枚金牌感到骄傲。”

印尼也是本届奥运第三个取得金牌的东南亚国家。菲律宾早前由竞技体操世界冠军尤洛（Yulo）在男子自由体操和跳马决赛勇夺两金。泰国跆拳道女将班妮巴·翁巴达（Panipak Wongpattanakit）也在女子49公斤级比赛卫冕成功。

美国速度攀岩好手沃特森（Watson）则在铜牌战刷新了自己星期二（6日）创造的4秒75世界纪录。他以4秒74打败伊朗选手阿里波尔（Alipour）得铜。只不过他在早前的半决赛输给伍鹏，成为了少有的刷新世界纪录但没能夺金的选手。

运动攀岩在三年前的东京奥运会首次成为奥运项目，设有男女全能赛两面金牌。上届全能赛要求选手完成攀石、难度攀岩，以及速度攀岩三个项目，但由于速度攀岩看重于选手爆发力，和另两个考验选手持久力的项目风格不同，因此本届赛事将速度攀岩独立出来，攀石和难度攀岩继续保留为全能赛项目，让选手可以更加专注于自己的特长。