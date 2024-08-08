【奥运会】中国队锁定乒乓男女团决赛席位

中国女队在半决赛以3比0轻取韩国，拿下女团决赛资格。中国男队以相同比分战胜东道国法国，晋级男团决赛。

（巴黎综合电）由陈梦、孙颖莎、王曼昱组成的中国女队，星期四（8月8日）在南巴黎竞技场举行的巴黎奥运会乒乓球女团半决赛中，以总分3比0打败韩国，轻松晋级决赛。

陈梦／王曼昱在首盘的双打赛，遇到世界亚军组合申裕斌／田志希。中国组合发挥出超强实力，以11比4、11比5、9比11、11比9先下一城。

本届奥运女单亚军孙颖莎在第二盘的单打赛，以11比5、11比1、11比3轻取韩国的李恩惠，助中国扩大领先优势。第三盘在王曼昱与田志希之间展开。世界排名第三的王曼昱以11比3、11比7、11比3胜出，写下最后比分。

寻求五连冠的中国将在星期六（10日）的决赛中，与德国或日本争夺金牌。

中国男队朝五连冠目标挺进

与此同时，中国男队在男团半决赛中，以总分3比0击退东道国法国，同样朝五连冠的目标挺进。

首场双打赛，中国的马龙／王楚钦遇到高泽（Gauzy）／艾利克斯·勒布伦（Alexis Lebrun）的顽强抵抗。中国组合惊险拿下首局后，后两局轻松胜出，最终以13比11、11比5、11比2拔下头筹。

刚夺得本届男单冠军的中国好手樊振东，接着对阵法国17岁直拍小将费利克斯·勒布伦（Felix Lebrun）。

两人曾在男单半决赛碰头，樊振东当时以直落四局胜出，但费利克斯这次显然做了更充足的准备，取得一局，可惜还是难逃落败的厄运。樊振东以11比3、13比11、8比11、16比14取胜，助中国拿下第二分。

第三盘的单打赛，王楚钦再次出场，与费利克斯的哥哥艾利克斯较量。王楚钦先衰后盛，以7比11、11比8、11比9、11比1胜出，为中国锁定胜局。

费利克斯赛后说：“我觉得，今天是我们至今的最佳表现。我们虽然0比3输了，但我们今天打得非常好，所以我希望我们明天能打得更好。”

日本惨遭大逆转 瑞典首次进男团决赛

在较早时进行的另一场男团半决赛中，上届季军日本在2比0领先的大好形势下，遭瑞典连扳三分，最终瑞典以3比2爆冷抢下决赛入场券。

两队战至大比分2比2，最后一盘单打赛，日本的张本智和先胜两局，瑞典的卡尔伯格（Kallberg）连扳三局，完成惊天大逆转，震惊全场。

卡尔伯格获胜后，与队员疯狂地庆祝。反观张本智和虽然得到队友的安慰，仍然一脸自责地跪倒在地，迟迟站不起来。21岁的张本智和赛后难过地说：“如果死能让事情容易一些的话，我宁愿死，都不想有这样的感受……”

就连原本对张本智和印象不佳的中国网民，看到这名日本球员的崩溃，都感到心疼，纷纷在网上给予鼓励。有网民说，“真心疼张本，他的实力值得拥有一块牌子，铜牌赛加油吧！”“无关国籍，作为运动员的他真的很闪闪发光”。

中国男队星期五（9日）的决赛对手是首次打进决赛的瑞典，铜牌战则将在法国与日本之间展开。