【奥运会】男子三米跳板决赛 王宗源遭逆转谢思埸卫冕

（巴黎讯）在整个巴黎奥运周期赢得所有大赛男子个人赛冠军的中国选手王宗源星期四（8月8日）在巴黎奥运会男子三米跳板决赛最后第二跳，被队友谢思埸逆转，继东京奥运会后再度收下银牌。

谢思埸是东京奥运会金牌得主，此役进行卫冕战的他在预赛和半决赛都落后王宗源。就连在决赛中，表现稳定的王宗源在第二跳开始一直保持着第一位置，谢思埸后来在第三和第四跳都比王宗源高分，然后在第五跳完成反超。

谢思埸在最后第二跳完成反超，最终赢得冠军。（新华社）

最终，谢思埸以543.60分夺冠并完成卫冕，而王宗源则以530.20分获得亚军，铜牌属于跳出500.40分的墨西哥选手奥斯马尔·奥尔韦拉（Osmar Olvera）。

王宗源赛后在场边受访时忍不住掉下眼泪，对于自己的发挥，他说：“自己没有调整好，太想发挥出自己半决赛的追平了，没完全放开，导致在207跳出现严重失误。”

在整个巴黎奥运周期赢得所有大赛，包括2022年和2024年世锦赛，以及2023年亚运会男子个人赛冠军，却在奥运“栽跟头”，王宗源坦言非常可惜。

“虽然很可惜，备战了半年，但这就是竞技体育的魅力。我要接受这种失败，接受这枚银牌，我相信下一届奥运会，洛杉矶奥运会我一定能拿回这枚金牌。”

本届奥运会目前结束了六个跳水项目，这六个项目中的金牌均属于中国，他们接下来将冲击女子三米跳板和男子10米跳台冠军。