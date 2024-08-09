【奥运会】我国陈暄尹表现出色 女子高球赛升至第36名

（巴黎讯）我国女将陈暄尹星期四（8月8日）在国家高尔夫球场举行的巴黎奥运会女子高尔夫球赛，表现大有进步，以低于标准杆两杆的70杆完成次回合，总杆数148杆，并列第36名。

首次参加奥运会的陈暄尹（20岁）前一天以78杆完成首回合，并列第50名。

陈暄尹次回合第一洞埋下“柏蒂”（比标准杆少一杆），取得好的开始。她接着一连八个洞平标准杆，包括首回合吞下“博基”（比标准杆多一杆）的第四及第七洞。

尽管在第10洞拿到博基，但陈暄尹在第15洞及第18洞再取两个柏蒂，结束第二回合。

与此同时，瑞士选手摩根·梅特罗（Morgane Metraux）次回合挥出低于标准杆六杆的66杆佳绩，以两回合低于标准杆八杆的136总杆数，独占鳌头。中国女将殷若宁凭借全场最佳的65杆成绩，两回合累计137杆，暂居第二。

领先首回合的法籍泰裔球员席琳·波蒂尔（Celine Boutier）发挥欠佳，次回合只打出76杆，两回合总成绩为141杆，并列第六位。

世界首号的美国女将内莉·科达（Nelly Korda）以两回合143总杆数，暂时并列第12名。她也是上届奥运会冠军。

本届奥运会高尔夫球赛不设晋级线，全部60名球员将参加四回合的比赛。