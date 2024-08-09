【奥运会】感染冠病仍上阵 百米飞人莱尔斯200米跑夺铜

男子百米冠军莱尔斯在感染冠病的情况下夺得200米铜牌。美国女将悉妮以创世界纪录成绩夺女子400米栏金牌。

在感染冠病的情况下，美国短跑好手莱尔斯（Lyles）新加坡时间星期五（8月9日）凌晨仍旧在男子200米赛赢得铜牌。博茨瓦纳选手特博格（Tebogo）以19秒46的成绩摘得该国历来首面金牌。博茨瓦纳总统马西西（Masisi）宣布该国星期五下午放假半天。

莱尔斯本届奥运已经夺得了男子100米跑冠军。在200米跑中，他拥有19秒31的美国全国纪录，以及19秒53的年度最好成绩，被视作是夺冠热门，有机会包揽这两枚重量级的短跑金牌。

莱尔斯在进场时照例显得兴奋异常，但起跑后，他无法跟上特博格和另一名美国选手贝德纳雷克（Bednarek）的速度，赖以成名的后半程冲刺也跑不出力量，最终19秒70冲线获得铜牌。特博格夺冠，贝德纳雷克获得亚军。

赛后躺场边大口喘气 坐轮椅离场

感染冠病的莱尔斯赛后接受医疗团队护理后，坐着轮椅离场。（法新社）

莱尔斯赛后力竭躺在场边，大口喘气。在接受医疗团队护理后，他坐轮椅离开场地。莱尔斯之后带着黑色口罩在混合采访区受访。他透露，感染冠病已经有两天了。

他说：“我还是想要跑，团队也说这还是可行的。所以我们就只是和其他人隔开，然后一轮一轮地去跑。我知道，如果我想要赢，就要付出一切，我拿出了我的全部能量。”

在得知检测结果为阳性后，莱尔斯就离开奥运村，搬到酒店，并按照医生嘱咐，服用非违禁药物治疗。对于为何没有在赛前就披露病情，莱尔斯说：“首先，我不想让大家恐慌，我还是想大家一起比赛。第二，我们想尽量保持低调，你永远不想让对手知道你生病了，因为那会让他们获得优势。”

冠亚军选手不担心被传染

特博格说，之前在预赛和半决赛期间，他就注意到了莱尔斯有戴口罩。对于是否担心被传染，特博格说：“我不知道他是不是传染给了别人……我们是非洲人，我们很强壮。我希望他能康复，我希望他的队伍能在4X100米接力中夺冠。”

贝德纳雷克则说：“我不担心。就算得病了，我也会好起来的。我不认为这有什么大不了的，我很健康，我付出很多努力确保我的身体健康。这件事情完全不会让我担心。”

美国女将悉妮创400米栏世界纪录

悉妮以创世界纪录成绩为美国夺得女子400米栏金牌。（法新社）

在女子400米跨栏决赛中，美国名将悉妮·麦克劳克林（Sydney McLaughlin）一路遥遥领先，以50秒37的成绩刷新世界纪录夺冠。她比获得亚军的队友安娜·库克雷尔（Anna Cockrell）快了1.5秒。季军是荷兰选手费姆克·博尔。

在400米跨栏项目中，悉妮在东京奥运、2022尤金世锦赛和巴黎奥运连续夺冠，并且不断刷新世界纪录，她是该项目中第一位跑进51秒大关的女将，如今已经接近50秒大关。

这位刚刚年满25岁的巨星说，她还能跑得更快。“我没有在看表。冲过终点线的那一刻，我对这个成绩非常满意。我原本希望还能再快一点……中段我们肯定还有进步的空间。”

美国还在男子110米跨栏和女子跳远比赛中夺冠。夺冠选手分别是霍洛威（Holloway）和塔拉·戴维斯（Tara Davis）。

巴基斯坦夺历史首枚奥运田径金牌

阿沙德在男子标枪项目为巴基斯坦夺得史上首枚奥运田径金牌。（法新社）

巴基斯坦选手阿沙德（Arshad Nadeem）则在男子标枪中掷出92米97，打破奥运会纪录，赢得冠军。这也是巴基斯坦历史首枚奥运田径金牌。