【奥运会】逆转17分劣势险胜塞尔维亚 美国男篮与法国争冠

凭借柯里神准的三分球，美国队扭转多达17分的落后劣势，力挫塞尔维亚晋级决赛，与主办国法国争夺男篮金牌。

（巴黎综合电）被队友称为“神般表现”，柯里（Curry）在新加坡时间星期五（8月9日）凌晨的2024年巴黎奥运会男篮半决赛上，助“梦之队”美国扭转落后17分的劣势，与主办国法国会师决赛，争夺男篮金牌。

美国在这场半决赛以95比91险胜塞尔维亚，值得一提的是，前面三节比赛，美国队得分都不如塞尔维亚，都陷入落后的逆境。

首节比赛，塞尔维亚一开始就打出强大气势，以31比23领先。次节比赛依旧是塞尔维亚占优势，拿下23分，美国队只拿下20分，两队差距进一步扩大。即使是第三节比赛，塞尔维亚的得分依旧是22比20占优势。

战完三节后，塞尔维亚建立了76比63的优势，并且一度领先多达17分。军情告急，美国队在最后一节比赛发动大反攻，并成功扭转局面，这一节他们拿下32分，并且限制塞尔维亚只拿到15分，从而完成逆转。

杜兰特：柯里神般表现

整场比赛，美国队一直处于落后，只在比赛最后不足三分半钟的时间掌握领先权，带领球队走出逆境的最大功臣是得分后卫柯里，这名球队队长全场比赛14次三分线外出手，九次命中，拿下全场最高的36分。

美国队另一名球星杜兰特（Durant）称这是他看过柯里表现最好的一场比赛，简直是神般演出。杜兰特全场比赛只拿下九分。

他说：“这是神般的表现。斯蒂芬（柯里），他感觉自己在这次比赛都很挣扎，而今晚，他回来了。今晚神与他同在，今晚神通过斯蒂芬与我们在一起。”

虽然表现得到队友们的高度肯定，柯里这名金州勇士（Golden State Warriors）谦虚地说，他只是拿出了比赛该有的表现。

他说：“整个比赛，我的机会不多，投得也不好。但这并不会动摇你在关键时刻的信心。你会为这一刻而活，你是投了三次，或者更多次，这些都不重要。”

文班亚马：这是千载难逢的机会

法国球星文班亚马说，在主场争夺金牌是千载难逢的机会。（法新社）

对于接下来的决赛对手法国，柯里认为对手占有主场优势，球队在开赛阶段必须拿出更好的表现。

他说：“我知道他们将会利用主场优势。我们在开赛阶段得拿出比今晚更好的表现。”

另一方面，主办国法国在较早前的另一场半决赛以73比69力挫德国晋级决赛，球队主力球星文班亚马（Wembanyama）称在主场争取金牌是千载难逢的机会。

这名上赛季美国职业篮球赛（NBA）的选秀状元说：“这是个书写历史的机会，甚至更多。

“当然，这是梦想成真的一部分，是我们几个月前所设定目标很大的一部分。”