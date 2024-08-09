【侧记】非一般的墨士廉一家

就因为新加坡帆船队前高水平与教练主管曾沛铭的一句话：“他是非一般青年，会说流利中文”，彻底激起了我对墨士廉的好奇心。于是，去年亚运会前，便尝试安排专访这名新科水翼风筝板世界冠军。

原本以为要采访他会是件极其困难的事，毕竟他常年在国外训练，也不住在新加坡。没想到我不仅约成了，还看到了墨士廉的妈妈丁慧卿，她陪着宝贝儿子前来。

虽然只是穿着简单上衣和短裤，但妈妈全身散发着一种自信的女强人气场，原来她之前在银行工作，难怪给人这种感觉。自从结婚，有了墨士廉之后，她便全心全意地照顾儿子。和丁慧卿聊天的整个过程中，发现她是一个自然不造作，且性格非常爽朗的人。

她不断强调人与人之间的沟通是非常重要的，所以她可以让墨士廉不去学校上课，却坚持墨士廉一定要学好语言，造就了当时还不到17岁的墨士廉，谈吐表现极为稳重。

母亲：墨士廉是半个华人 要懂母语文化

让我留下更深刻印象的是，丁慧卿全程以华语跟记者沟通，并透露墨士廉在家里若不用华语和她说话，她是不会理睬他的，可见这位妈妈虽然很支持儿子，给他很多自由，却也有自己的坚持。

墨士廉的母亲丁慧卿在8日决赛开始前为儿子送上深拥加油打气。（何欣颜摄）

对她而言，墨士廉是半个华人，所以一定要懂得自己的母语，否则不会了解自己的文化，也无法跟外公外婆沟通。

与墨士廉妈妈的下一次接触是通过WhatsApp短信，当时我询问她有关墨士廉在巴黎奥运会的确切比赛地点，好让我能开始在马赛寻找靠近赛场的住宿。她一听到，居然说她也在找，可以帮我一起订。我当然不想麻烦她，便婉拒了好意，但她过后还是会不时问我酒店订了吗？老实说，她的这份热情与关心，让我感到受宠若惊。

动身前往法国之前，她告诉我她打算在墨士廉的比赛后举办一场答谢宴，要答谢这些年来一直支持和见证墨士廉成长的人，并邀请我参加。这一切的一切，都让我非常佩服这位妈妈，怎么能做得如此面面俱到。

父亲：对孩子表达感激很重要

我和墨士廉的爸爸瓦伦丁·梅德（Valentin Maeder）则从未见过面，但几次通过短信联系过。第一次是我要求妈妈把墨士廉小时候的一些照片和视频传给我，结果联系我的竟是爸爸。他毫不吝啬地与我分享，并在每一张照片和视频后，仔细地写明地点和拍摄时间，细心程度可见一斑。

在得知我也是一名妈妈后，他还跟我大谈育儿经。他说：“有时候人们觉得称赞孩子就是宠，但我认为对孩子表达感激，感谢他们为我们的生活带来快乐，是非常重要的。”这句话让我感触良多，也充分显示了墨士廉来自于一个有爱和懂得感激的家庭。

墨士廉具有超高配合度与敬业态度

至于墨士廉，除了大家可在荧幕上看到他那阳光大男孩、自信但谦卑有礼的形象外，其实让记者留下更深刻印象的是他的超高配合度与敬业态度。

两次专访墨士廉时，他都比记者早到，先弄好自己的装备，以便不耽误拍摄时间。其中一次要求他出海“表演”时，他不仅全程配合，还提出许多建议，就只为了要让画面更精彩。

不仅如此，记者今年初厚着脸皮问当时正在国外训练的他，可否用华语录制一段向《联合早报》读者拜年的视频时，他也说：“of course”。一星期后，他竟传来了一份“演讲稿”，问我这样可以吗？认真程度让我再次对他刮目相看。

这一次又一次的接触，让我终于明白为什么曾沛铭说墨士廉是“非一般青年”了。已经是两届世界冠军，却毫无架子，亲切友善，配合度极高，不上学也通晓多国语言……这样的青年，真的很难叫人不爱。