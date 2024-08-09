【奥运会】意大利女排直落土耳其晋级 美国险胜巴西卫冕在望

（巴黎路透电）意大利女排在巴黎奥运会半决赛中直落三局战胜欧洲冠军土耳其，于新加坡时间星期五（8月9日）凌晨成功晋级决赛，将与在五局鏖战中险胜巴西的美国队争夺金牌。

意大利此前从未进入过奥运会半决赛，首次亮相半决赛就以25比22、25比19、25比22直落三局，打进决赛的同时，也锁定她们历来第一枚奥运女排奖牌。而落败的土耳其将与上届亚军巴西争夺铜牌。

意大利队的全能主攻手宝拉·埃格努（Paola Egonu）表现出色，拿下24分，其中包括第三局的关键发球直接得分。尽管土耳其接应梅丽莎·巴尔加斯（Melissa Vargas）贡献了17分，依然无法阻挡意大利队的反攻。

意大利队教练贝拉斯科（Julio Velasco）赛后说：“我们犯了一些错误，表现有些松懈。但能以3比0获胜并晋级决赛，我们还是很满意的。

“我们会像对待其他比赛一样准备决赛。这是一场金牌争夺战，我们要打出精彩表现。”

上届冠亚军美国巴西相遇半决赛

上一届在决赛交手的美国和巴西女排在星期四（8月8日）进行的另一场半决赛交手，美国最终以3比2险胜，连续两届打入决赛。

上届助美国女排夺冠的九名球员，今年依然还在参赛阵容里。美国女排得分最多的是主攻凯瑟琳·普拉默（Kathryn Plummer），她一共拿下26分。

美国和巴西前四局平分秋色，以25比23、18比25、25比15、23比25打成平手。决胜局中，虽然巴西一度领先，但美国成功化解危机，最终以15比11取得决赛权。

金牌赛将在新加坡时间星期天（8月11日）晚7时打响，上届东京奥运会拿下历史首冠的美国女排将竭力捍卫这枚金牌。