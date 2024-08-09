【奥运会】荷兰点球大战力挫德国 24年后再夺男子钩球金牌

（巴黎法新电）男子钩球决赛中，荷兰经过点球大战3比1胜出，于新加坡时间星期五（8月9日）凌晨力挫德国夺冠，正赛时间两队打成1比1，终结荷兰男子钩球队的24年金牌荒。

第四节末段，荷兰队长布林克曼（Brinkman）和德国的普林茨（Prinz）分别打进一球，双方在正赛时间内1比1打平，进入点球大战。

在点球大战中，双方的头次点球射门均被扑出。下一位出场的布林克曼成功破门，为荷兰队打破僵局。而荷兰门将布拉克（Blaak）成功挡出了普林茨的点球，为荷兰队取得1比0的领先。

下一轮双方点球都如愿破门，比分来到2比1。荷兰队的泰尔根坎普（Telgenkamp）抓住机会，面对德国门将丹内贝格（Danneberg）冷静地将球打进，助荷兰队以3比1赢得金牌。这是荷兰男子钩球队自2000年以来的首枚奥运金牌。

布林克曼在赛后说：“布拉克在整个比赛中表现出色，全队都很出色。这场比赛非常紧张，因为我们知道丹内贝格是一位出色的点球守门员，我们对他进行了充分的分析。”

德国和荷兰是钩球的传统强队，之间有着悠久的对抗历史。德国队是现任世界冠军，他们在巴黎奥运小组赛中曾经以1比0战胜了荷兰队。他们在之前的四届奥运决赛中获胜，包括在2012年伦敦奥运会上击败了荷兰队。

荷兰队主教练德尔梅（Delmee）赛后说：“我一直是一个团队型球员，这也是我们过去三年来一直在努力的方向。当辛勤的工作获得回报时，那是人生中最美好的事情。”

荷兰女钩球队则将在新加坡时间星期六（10日）凌晨的决赛中与中国队争夺金牌，荷兰钩球队有望包揽此届男女钩球金牌，拿下双冠。