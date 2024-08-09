【奥运会】女子10米气手枪亚军金艺智 发布会突晕倒

（首尔法新社电）韩国银牌射手金艺智星期五（8月9日）在发布会上突然晕倒，被送医后确认无碍，可能因过度疲劳成疾。

金艺智在星期五回到韩国后参加一场发布会，她在与记者交流时突然晕倒，地方官员表示，她已被送往医院。

31岁的金艺智在巴黎奥运会女子10米气手枪比赛中获得银牌，她超然的风度、细框的射击眼镜，以及棒球帽使她成为社媒上的热门人物，甚至引起了马斯克（Musk）的赞扬。

韩国任实郡的一位发言人说，金艺智目前已经恢复，并转院至全州市的一家综合医院。

发言人说：“急救人员告知我们，她无需接受任何重大治疗。”

另一位官员称，金艺智将接受进一步的体检。

她的教练郭敏洙（音译）则指出，金艺智没有任何慢性健康问题。但自7月中旬以来，因疲劳累积和繁忙的赛程，她一直处于高压状态。

自获得银牌以来，一段包含金艺智射击比赛的短视频（实际上是她在5月巴库世界杯的画面，而非巴黎奥运会）迅速走红，引发了粉丝再次创作和剪辑。视频被配上韩流音乐，并产生了无数的网络梗图，讨论她的独特“气场”等内容。

金艺智在8月2日进行的25米项目中被视为夺金热门，但由于在资格赛中未能在规定的三秒窗口内完成射击，得分为零，未能晋级决赛。她赛后对自己犯下重大错误和让粉丝失望，表达了歉意。