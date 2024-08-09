【奥运会】6比0狂胜埃及 摩洛哥男足夺铜创历史

摩洛哥本地时间星期五（8月9日）凌晨在巴黎奥运会男子足球铜牌战6比0狂胜埃及，取得该国历来首枚团体运动奥运奖牌。

摩洛哥成年国家队在2022年世界杯成为大黑马，勇夺第四名。结果他们的男足国奥队（23岁或以下）也很争气，首次站上奥运会领奖台。

摩洛哥主帅塞克提乌伊（Sektioui）说：“这显示摩洛哥足球正处于正确的轨道，我们正取得良好的进展，我们在有了世界杯的经历后，必须延续成功。”

拉希米梅开二度 连续六场进球创纪录

摩洛哥前锋拉希米（右）梅开二度，也助攻后卫纳卡什（左）攻入一球。（路透社）

作为三名超龄球员之一参赛的摩洛哥前锋拉希米（Rahimi）延续火热状态，在比赛中梅开二度，成为奥运会历来首名连续六场进球的球员。

他最后有八球进账，是自2004年阿根廷前锋特韦斯（Tevez）在雅典奥运攻入八球以来，再有球员单届进八球。他也在比赛中助攻后卫纳卡什（Nakach）攻入第五球。

这名在阿联酋球队阿尔艾因（Al Ain）踢球的前锋目前领先排名第二的西班牙巴塞罗那（Barcelona）小将费尔明·洛佩斯（Fermin Lopez）四球，几乎锁定了金靴奖。西班牙会在星期六（8月10日）凌晨12时和东道主法国争金，但洛佩斯要克服四球差距，几乎难如登天。

摩洛哥队长：球队展现个性赢得历史性奖牌

哈基米自由球破门，为球队锦上添花。（法新社）

效力于巴黎圣日耳曼（PSG）的摩洛哥队长、另一名超龄球员哈基米（Hakimi）说：“我们很自豪能赢得这面奖牌，我们非常努力，也牺牲了很多。我们想要赢得金牌，很可惜没能闯入决赛，但我们展现了个性，为摩洛哥赢得这面历史性奖牌。”哈基米在这场比赛完场前攻入了一个绝妙自由球。

另一名表现出色的球员是西甲贝蒂斯（Betis）前锋伊沙苏利（Ezzalzouli）。他在比赛第23分钟以一记精彩吊射为球队先下一城后，三分钟后助攻拉希米头球破门，让摩洛哥上半场两球领先。伊沙苏利在下半场第六分钟再送助攻，埃尔·汉努斯（El Khannoussi）带球突破再下一城。

尽管埃及惨败，但他们还是追平了自己在1928年和1964年奥运会所得到的历来最佳成绩第四名。