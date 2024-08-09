【奥运会】多瑙河训练奏效 匈牙利夺男子马拉松游泳金铜

（巴黎综合电）匈牙利泳将拉索夫斯基（Rasovszky）星期五（8月9日）在巴黎奥运会男子组马拉松游泳比赛夺冠，将上届的银牌升级为金牌。

今年在世锦赛拿下这个项目冠军的拉索夫斯基，在塞纳河举行的比赛一开始就占据主动，在这项六圈共10公里的比赛中，第二圈取得领先。

他过后一度被上届冠军、德国的维尔布洛克（Wellbrock）反超，但在第四圈的6.6公里处重新取得领先。

拉索夫斯基最后以1小时50分52秒70率先游完10公里距离，以2.1秒的优势压倒银牌得主、德国的克莱梅特（Klemet，1小时50分54秒80）夺冠。另一位匈牙利泳将拜特莱海姆（Betlehem）以1小时51分9秒得铜。维尔布洛克最后被接连追上，以第八名收场。

马拉松游泳比赛一般在湖里举行，而这次比赛在塞纳河主办，拉索夫斯基认为他在家乡多瑙河的训练起了帮助。

他说：“我认为这真的是个很好的准备，让我们有了优势，知道该在塞纳河的哪里游泳，以及该怎么游。”

拜特莱海姆也称赞他们的教练索科莱（Szokolai）说：“我对自己和克里斯托夫（拉索夫斯基）以及（教练）拉齐奥（索科莱）感到骄傲，因为这是他（索科莱）的想法（在多瑙河训练），也是他让我们可以在那里游泳。”