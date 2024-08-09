【奥运会】唐振辉和国人在马赛港 为墨士廉打气加油

我国两届世界冠军墨士廉在新加坡时间星期五（8月9日）参加巴黎奥运会水翼风筝板决赛前，来到手持新加坡国旗的观众前接受欢呼。其中就有我国文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，他和大家一同为墨士廉加油打气，期待能在新加坡国庆日当天带回一枚奖牌。

唐振辉在前一日比赛结束后在社媒上发出与墨士廉的合照，并表示墨士廉能够享受决赛：“尽情享受最后一场比赛，尽力而为。不管结果如何，你已经带领我们经历了一段激动人心的旅程，我们对你为新加坡所做的一切心怀感激！”

根据赛程，第二轮决赛原定新加坡时间傍晚6时13分开始。不过继星期四（8日）只进行了一轮比赛，就因为风力骤降延期一天举行后，这场在马赛港举行的决赛再度延迟。根据现场工作人员披露，法国时间下午2时（新加坡时间晚上8时）的风力将会较强。

墨士廉在首轮决赛拿到第二，还需要两场胜利才能拿到我国第二枚金牌。首轮赢得第一的奥地利选手彭塔斯（Bontas）目前和他共同累计一胜，也是需要两胜才夺金。

在公开系列赛排名第一累计两胜的斯洛文尼亚选手沃迪塞克（Vodisek）在首轮决赛被罚分，无法在第二轮取胜的情况下锁定金牌。这意味着包括墨士廉在内的其余三人，有机会缩小和沃迪赛克的差距，或者追上他。

如果比赛最终因为风力不足而取消，沃迪塞克将直接夺金。墨士廉将因为在决赛首轮排在彭塔斯后头取得第二，拿下铜牌。彭塔斯摘银牌。