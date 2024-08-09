【奥运会】陈艺文女子跳水三米跳板夺金 麦迪逊为澳洲首夺项目银牌

中国跳水好手陈艺文以376的总分于新加坡时间星期五晚（8月9日）夺得女子三米跳板金牌，澳大利亚的麦迪逊（Maddison）拿到银牌创造历史，铜牌则由中国选手昌雅妮获得。

拿到半决赛第一名的陈艺文延续出色表现，第一跳就夺得70.5分领先全场。之后不断扩大优势，在后四跳分别拿下76.50、75.00、77.50、76.50分，最后以32.90分的优势夺冠。

澳洲选手麦迪逊全程发挥稳定，虽然在第三跳只拿到55.5分，但她先是在第四轮跳出74.40的好成绩，最后一跳更是拿下78.2的全场最高分，助澳洲史上第一次在三米跳板项目获得奖牌。

陈艺文的双人搭档昌雅妮在半决赛就出现失误，仅以第四名进入决赛。而昌雅妮在决赛中第一跳也只拿到42分，第一轮之后全场垫底。但之后她找回状态，以69.75、67.50、75.00分不断上升名次。在倒数第二轮就追至第三，最后一跳拿下64.5分获得铜牌。

这是两名中国选手的首次奥运之旅，她们在7月27日的首秀就夺得女子双人三米跳板金牌，今日各自为战。而28岁的麦迪逊虽在之前的双人三米跳板只拿到第五，此战不仅证明自己，也为澳洲创造了历史。

这是巴黎奥运会跳水项目诞生的第七枚金牌，目前全部由中国跳水梦之队包揽。最后一枚金牌将于星期六（10日）诞生，项目为男子10米台。