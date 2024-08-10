【奥运会】新加坡59岁生日 墨士廉以奥运铜牌献礼

17岁的墨士廉在巴黎奥运会上赢得男子水翼风筝板铜牌，成为新加坡历史上最年轻的奥运夺牌者。

两届水翼风筝板世界冠军墨士廉在国庆日为国家献礼，在本地时间星期五（8月9日）晚上夺得巴黎奥运会男子水翼风筝板铜牌。

虽然不是金牌，但这枚铜牌对庆祝59岁的新加坡，仍是意义非凡的生日礼物。

风力不足导致本周有多场在马赛港（Marseille Marina）举行的帆船赛被取消或延迟举行，而原定于星期四（8日）结束的帆船赛也因为男子水翼风筝板决赛未能按时完成，决出奖牌，而只能隔天再续。

水翼风筝板是奥运会帆船赛的新增项目，比赛规则是开赛轮排名前二的选手直接进入奖牌轮决赛，排名第三至第10的选手则将通过两场半决赛争夺最后两个决赛席位。

2022年世锦赛冠军、斯洛文尼亚好手沃迪塞克（Vodisek）与墨士廉分别以第一和第二名的身份，直接进入决赛。按照赛制，第一名自动获得两胜，第二名自动得一胜，率先拿下三胜者将获得金牌，因此沃迪塞克和墨士廉一开始占据一定优势。

奥地利选手彭塔斯（中）连胜三场决赛，率先累积三场胜利，反超原本领先的斯洛文尼亚好手沃迪塞克（左），成为奥运会史上首名男子水翼风筝板冠军。沃迪塞克和墨士廉分别获得银牌和铜牌。（谢智扬摄）

奥地利选手决赛三连胜反超夺冠

岂料，从半决赛晋级，原本没有任何胜场的奥地利选手彭塔斯（Bontus）之后连赢三场决赛，率先累计三场胜利，反超沃迪塞克，成为奥运会史上首名男子水翼风筝板冠军。

沃迪塞克虽在第三场决赛落水，仍以开赛轮获得的两胜获得银牌，只有一胜的墨士廉则进账铜牌。

新加坡第六枚奥运奖牌

新加坡在历届奥运会上的战绩原为一金、两银、两铜，“蝶王”约瑟林在2016年里约奥运会的男子100米蝶泳项目为我国夺下奥运首金。

由李佳薇、冯天薇和王越古组成的乒乓球女队在2008年北京奥运会，及举重好手陈浩亮在1960年罗马奥运会分别为新加坡夺得银牌，另外两枚铜牌则由乒乓球女队和冯天薇在2012年伦敦奥运会上所贡献。墨士廉的这枚铜牌是新加坡在奥运会的第六枚奖牌。

约瑟林是我国之前最年轻的奥运夺牌者，他当时只有21岁，但下个月才满18岁的墨士廉已打破这项纪录。

在挥着新加坡国旗上岸后，墨士廉立即投入妈妈的怀里，两人相拥许久。（谢智扬摄）

妈妈：我从他12岁后就没看过他哭

尽管如此，一向自我要求极高的墨士廉，显然不是太满意自己的表现，在挥着新加坡国旗上岸后，一见到妈妈就投入她的怀里，两人相拥了许久。他的妈妈丁慧卿接受 《联合早报》访问时说，他们当时什么也没说，她只是静静地安慰正在哭泣的儿子。

她说：“我从他12岁后就没看过他哭，我很心疼。”

墨士廉要继续为新加坡人带来快乐。（谢智扬摄）

墨士廉：要继续为国人带来快乐

不过，墨士廉很快就调整情绪，他在上台领奖后，在混采区展示刚拿到的奖牌说：“这是值得纪念的日子。这是我送给新加坡的礼物，希望大家享受我的演出。”

这是墨士廉第二次代表新加坡参加大型运动会，他在去年的亚运会上勇夺金牌。

第一次在奥运会上看到新加坡国旗飘扬的他说 ：“我感到很自豪，感到与国家团结一致，感受到了新加坡人对我的支持 。我觉得自己很幸运。

“一切还没结束，我一定会继续努力。我的目标是通过我在这项运动中的努力，给大家带来快乐，所以它永远不会结束。”