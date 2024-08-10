【奥运会】我国政要齐贺墨士廉 尚达曼：体坛见新气象

我国17岁小将墨士廉星期五（8月9日）在巴黎奥运会男子水翼风筝板决赛摘铜，成为我国历来最年轻的奥运奖牌得主，我国领袖们也齐声祝贺。

尚达曼总统在脸书贴文说，墨士廉前途无量，其成熟超出了年龄，我国体坛也有了新气象。

他指出，我国自1960年罗马奥运由举重好手陈浩亮摘下银牌以来，超过半世纪没有赢得奥运奖牌。“自从2008年起，新加坡团队已经带回三枚铜牌（包括墨士廉的铜牌）、一枚银牌，以及约瑟林的历史性金牌。”

他也举例了我国其他选手的优异表现，包括我国羽将骆建佑在巴黎奥运闯入八强；杨佳敏也险些进八强；皮艇选手陈洁娴进入半决赛；珊蒂在去年称霸亚洲女子短跑。

尚达曼写道：“年轻的新加坡一代认真对待他们的运动，也得到更强大的支持，并达到更高的目标。他们展示了当我们，特别是父母为孩子腾出空间，让他们通过体育，发展自我。让他们在生活中找到自己的方向，并支持他们的选择。”

黄总理：感谢墨士廉为我国带来美妙生日礼物

黄循财总理写道：“当我们在政府大草场举行的国庆典礼结束后，墨士廉成功克服恶劣的海上条件，成为新加坡最年轻的奥运奖牌得主。

“祝贺墨士廉在水翼风筝板项目中获得铜牌！感谢你为新加坡带来如此漂亮的生日礼物！祝新加坡团队在未来的赛事中一切顺利。”

国务资政李显龙发文说，墨士廉在国庆夺牌对新加坡和国人来说是双重喜事。他也希望包括墨士廉在内的我国选手有了这届奥运的经验，能在未来各方面取得更高的成就。

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唐振辉：盼激励更多人投入帆船运动

包括唐振辉（中间红衣戴墨镜者）部长在内的我国支持者，在赛前为墨士廉打气。（新加坡体育理事会提供）

亲自到马赛见证墨士廉夺牌的文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉说：“这是个重大的成就。墨士廉背后的团队也有很多值得一提，在这个长征途的每一寸道路上都支持他。他在国庆日为我国带来历来第一枚帆船奥运奖牌，我为他感到骄傲。”

他说，墨士廉未来还有很长的路要走，他深信墨士廉拥有灿烂的未来。他希望通过墨士廉的铜牌，能让更多人对水翼风筝板和帆船运动感兴趣，也期许更多年轻人才借此考虑是否要全身心投入在体育项目。“我希望这能让他们发现，为了在体育运动中取得好成绩而奋斗是值得的。即使作为一个小国，我们也能取得成就。”

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆也发文说，墨士廉的胜利成为所有新加坡人闪耀的榜样。“只要有奉献精神、激情和勇气，我们可以在体育方面取得成就！”

An incredible campaign and Olympic journey for Max Maeder. He has delivered our first ever Olympic medal in Sailing for... Posted by Edwin Tong on Friday, August 9, 2024