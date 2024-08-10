【奥运会】抵挡瑞典猛烈攻势 中国实现乒乓男团五连冠

中国在男团决赛遭遇瑞典顽强抵抗，每一分都拼足五局才取得胜利。

中国男队星期五（8月9日）在南巴黎竞技场举行的巴黎奥运会乒乓球男团决赛中，虽以3比0打败首次闯进决赛的瑞典，完成五连冠的壮举，但每一分都拼足五局才分出胜负。

首盘的双打赛，世界首号的马龙／王楚钦与瑞典组合卡尔伯格（Kallberg）／卡尔森（Karlsson）展开五局交锋，结果中国组合以8比11、11比4、11比3、6比11、11比7胜出，惊险拿下第一分。

第二盘的单打赛是本届奥运会男单决赛的重演，樊振东以10比12、11比8、11比9、11比13、11比5再胜瑞典的莫雷加德（Moregard），助中国扩大比分优势。

王楚钦在第三盘的单打赛，建立了领先两局的优势，却让卡尔森连扳两城，把比赛逼入决胜局。王楚钦最终以11比9、11比5、10比12、10比12、11比2胜出，写下最后比分。

值得一提的是，这是老将马龙的第六枚奥运金牌，其中四枚来自男团项目。

自2008年北京奥运会新设男女团体两个赛项以来，中国男队已连赢五届冠军。本届奥运会女团决赛将在星期六（10日）举行。中国至今在本届奥运会五个乒乓球赛项中，已取得四枚金牌和一枚银牌。

17岁小将独取两分 助法国摘取铜牌

东道国法国在较早时的男团铜牌战，以3比2险胜上届季军日本，摘取铜牌。

本届奥运男单季军费利克斯·勒布伦（Felix Lebrun）表现非常出色，是法国首次获得奥运会乒乓球团体奖牌的最大功臣。

首先上阵的高泽（Gauzy）／艾利克斯·勒布伦（Alexis Lebrun）以11比5、11比7、5比11、11比6战胜日本组合筱塚大登／户上隼辅，为法国打响首炮。

17岁的费利克斯接着经过五局激战，以11比13、11比4、9比11、11比6、12比10险胜日本首号球员张本智和，取得关键一分。不过，费利克斯的哥哥艾利克斯却在下一场单打赛，以8比11、9比11、11比9、9比11败给户上隼辅。

第四盘，高泽8比11、11比8、8比11、12比14不敌张本智和，使得两队以2比2打成平手。最后出场的费利克斯以11比7、11比7、12比14、13比11打败筱塚大登，助法国取得最后的胜利。

费利克斯说：“赢得奥运会奖牌是每一名乒乓球员的梦想。能够在法国、有着家人在场边支持，而且与球队一起实现这个梦想，是一个我们希望可以持久的时刻。”