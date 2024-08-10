【奥运会】美国再陷交接棒魔咒 连续五届无缘男子百米接力奖牌

因为一二棒的交接失误，美国男子百米接力队再次无缘奖牌。名宿卡尔·刘易斯赛后在社媒上炮轰说，是时候重整系统了。

美国男子接力队在巴黎奥运会4X100米接力决赛中再次出现交接棒失误，成绩遭取消。这已经是美国男子接力队连续第五届奥运会出现状况，作为短跑强国的美国竟已连续五届奥运没有获得该项目奖牌。

巴黎奥运新加坡时间星期六（8月10日）凌晨的田径赛事在大雨中举行。起跑后，美国队在一二棒交接时便出现失误。二棒的肯尼斯·贝德纳雷克（Kenneth Bednarek）起跑过早，第一棒的克里斯蒂安·科尔曼（Christian Coleman）无力追上。在贝德纳雷克放慢速度后，两人直到跑出了交接区才完成交棒，剩下的比赛对于美国队已经没有意义。他们第七名冲线，成绩因犯规被判无效。

科尔曼赛后为贝德纳雷克辩解说：“我们练习了很多次。我和肯尼斯是竞争对手，但我们也做了好几次队友。在出场时我们真的很有信心，可是在比赛的激烈时刻，我们没能做到。”

科尔曼还说：“我不觉得现在应该去指责什么。作为一个团队，我们没能完成任务。”

加拿大队以37秒50的成绩夺冠，南非和英国分别获得亚军和季军。加拿大的夺冠功臣安德列·德格拉塞 （Andre De Grasse）说：“我们从2021年甚至2019年就一直在一起。我们一起在佛罗里达训练，我们一直有在为接力训练。我们知道自己的能力。”

这已经是美国连续第五届奥运在男子4X100接力中没有获得奖牌。其中2008年和2016年是因为掉棒，2021年和今年是因为交接棒失误。美国原本在2012年获得银牌，但因为盖伊（Gay）之后药检呈阳性，奖牌遭到褫夺。

美国田径传奇卡尔·刘易斯（Carl Lewis）在社交网站X上发文批评说：“是时候重建整个系统了。接力的状况完全无法接受。很明显，美国田总的每一个人都在把人际关系放在胜利之后。在重整整个系统之前，我们不应该再参加接力。”

第四棒强劲冲刺 美国女队夺金

莎卡莉·理查森的最后冲刺为美国赢得女子4X100米接力金牌。（法新社）

在女子4X100米跑接力中，美国凭借着最后一棒莎卡莉·理查森（Sha’Carri Richardson）的强劲冲刺，以41秒78的成绩夺冠。英国和德国分别获得亚军和季军。

莎卡莉赛后将赞美送给第三棒的加布里埃尔·托马斯（Gabrielle Thomas）。她说：“我记得要相信第三棒，相信加布里埃尔。我知道她无论如何都会把棒交到我的手上，我要做的，就只是跑出最好的水平。”

美国的莱伊·本杰明（Raj Benjamin）在男子400米跨栏中夺得一金。女子400米跑金牌则由多米尼加运动员玛丽蕾迪·保利诺（Marileidy Paulino）获得，她48秒17的成绩也打破了奥运纪录。

西班牙的乔丹·迪亚兹（Jordan Diaz）赢得男子三级跳远金牌。女子铅球金牌由德国的耶米西·奥贡莱耶（Yemisi Ogunleye）获得。肯尼亚的比阿特丽斯·切贝特（Beatrice Chebet）夺得女子10000米跑冠军，完成了5000米和10000米双冠。女子七项全能冠军则由比利时的纳菲萨图·蒂亚姆（Nafissatou Thiam）赢得。