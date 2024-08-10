【奥运会】墨士廉的不甘让人看到更大希望

又是一个阳光男孩。在时年21岁的约瑟林夺得奥运金牌八年后，17岁的墨士廉再次为新加坡赢得奥运奖牌。铜牌的颜色显然不会让他满足，四年后洛杉矶再见。

在电视转播画面中，墨士廉在比赛结束后爬上小艇，躺坐在船舷。由于戴着头盔、风镜和面罩，我们看不到他的面部表情，但从一旁教练轻轻拍着他前胸的动作可以猜想，对于铜牌的结果，他一定心有不甘。

不论如何，这都是新加坡时隔八年后的首枚奥运会奖牌。在稍微平复了心情后，墨士廉接过国旗，将它系在风筝引线上。对于新加坡人来说，墨士廉在海上展开国旗迎风返航的一幕，会是巴黎奥运会的经典画面。

根据在场同事的报道，在回到岸上后，墨士廉投入妈妈怀中，两人拥抱了许久。母亲丁慧卿后来对《联合早报》记者说：“我从他12岁后就没看过他哭，我很心疼。”

墨士廉回到岸上后，与妈妈紧紧拥抱。（谢智扬摄）

17岁的墨士廉已经是我国历史上最年轻的奥运奖牌获得者。如果不是他的横空出世，新加坡在奥运奖牌上的空窗期肯定会持续更久。卓越成就，举国同庆，可他个人仍然心有不甘，这份感觉一定很复杂，也很奇妙。

八年前，我有幸在里约现场见证了约瑟林夺金。与帆船赛场不同，游泳赛场的约瑟林没有时间收拾心情，走出泳池就要直接面对媒体。我们原本以为约瑟林会在混合采访区落泪，或是以其他方式宣泄情绪，但他没有，只是一脸平静。他说：“我可能需要点时间沉淀一下，才能理解我究竟完成了什么。”

约瑟林在前往里约参赛前便跟父母说，他会登上领奖台。我们在赛前也都期待一枚奖牌，但都没敢去想金牌，毕竟对手中有伟大的菲尔普斯（Michael Phelps）。八年来，我一直觉得，当时谁也没真正做好准备迎接第一枚金牌，新加坡体坛没有准备好指导奥运冠军去做未来计划，约瑟林在完成了人生最大目标后，也陷入迷茫。

我甚至有时会去想，如果当时得到的不是金牌，而是银牌或者是铜牌，当时只有21岁的约瑟林能否在巅峰停留得更久一些。不过这没有意义，没有人会愿意用金牌换银牌，哪怕是很多面银牌。而且夺得首金的先行者只能带我们走那么远，后来我才发现，东南亚、东亚各国的历史首金运动员，也都是止步在首金，这具有普遍性。

墨士廉在比赛结束后，将新加坡国旗系在风筝引线上，迎风返航。（谢智扬摄）

回到墨士廉，他才刚刚17岁，在同样17岁的年纪，约瑟林在伦敦第一次参加奥运，止步预赛，而墨士廉已经是奥运会奖牌得主。他还有很长的运动生涯，他也不会满足。四年后在洛杉矶，我们还会看到他在海上的身影。正如他自己说的那样：“一切还没结束，我一定会继续努力。我的目标是通过我在这项运动中的努力，给大家带来快乐，所以它永远不会结束。”