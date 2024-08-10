【奥运会】场地脚踏车女子麦迪逊赛 意大利夺金

（圣康坦昂伊夫林综合电）意大利在巴黎奥运会的第11枚金牌来自场地脚踏车的女子麦迪逊赛决赛，星期六（8月10日）登上最高领奖台的是基娅拉·康索尼 （Chiara Consonni） 和维多利亚·瓜齐尼 （Vittoria Guazzini）。

这个比赛项目规则非常复杂。比赛距离为50公里，每队由两名选手组成，同队的选手须佩戴相同号码、不同颜色的号码布。 比赛时，两队各两名参赛者全程交替接力，进行途中冲刺，最后以领先圈数和冲刺积分确定名次。 以第一至第四名完成途中冲刺的选手，将分别获得5、3、2、1冲刺分；最后一圈的冲刺得分加倍。

在这样的比赛中，策略至关重要。

荷兰队一开始在积分榜取得领先，金牌看起来触手可及，而此前并未进入夺牌行列的意大利突然发起冲击，她们赢得了一个圈次和20分额外积分，最终以37分锁定胜局。英国队赢得最后一次冲刺，超越荷兰跃升至银牌。

维多利亚赛后受访时说：“我们实际上没有一个明确的比赛计划。我们进行了前两次冲刺，但比其他队伍稍稍落后。

“在某个时刻，我在想，每个人都一定累了，因为比赛节奏非常快。但我并没有那么累，于是我决定继续冲刺，而基娅拉也立即做好了准备。我们全力以赴赢了这个圈次，然后我看到积分就觉得我们要赢下这场比赛了。”

这是意大利在本届场地脚踏车项目上的首枚金牌，弥补了男子团体追逐赛和女子团体追逐赛的遗憾。