2024年巴黎奥运会

【奥运会】场地脚踏车女子麦迪逊赛 意大利夺金

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更新 / 2024年8月10日 3:36 PM
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发布 / 2024年8月10日 1:50 PM
基娅拉（左）和队友维多利亚庆祝她们为意大利赢得的本届奥运首枚场地脚踏车金牌。（法新社）
基娅拉（左）和队友维多利亚庆祝她们为意大利赢得的本届奥运首枚场地脚踏车金牌。（法新社）

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（圣康坦昂伊夫林综合电）意大利在巴黎奥运会的第11枚金牌来自场地脚踏车的女子麦迪逊赛决赛，星期六（8月10日）登上最高领奖台的是基娅拉·康索尼 （Chiara Consonni） 和维多利亚·瓜齐尼 （Vittoria Guazzini）。

这个比赛项目规则非常复杂。比赛距离为50公里，每队由两名选手组成，同队的选手须佩戴相同号码、不同颜色的号码布。 比赛时，两队各两名参赛者全程交替接力，进行途中冲刺，最后以领先圈数和冲刺积分确定名次。 以第一至第四名完成途中冲刺的选手，将分别获得5、3、2、1冲刺分；最后一圈的冲刺得分加倍。

在这样的比赛中，策略至关重要。

荷兰队一开始在积分榜取得领先，金牌看起来触手可及，而此前并未进入夺牌行列的意大利突然发起冲击，她们赢得了一个圈次和20分额外积分，最终以37分锁定胜局。英国队赢得最后一次冲刺，超越荷兰跃升至银牌。

维多利亚赛后受访时说：“我们实际上没有一个明确的比赛计划。我们进行了前两次冲刺，但比其他队伍稍稍落后。

“在某个时刻，我在想，每个人都一定累了，因为比赛节奏非常快。但我并没有那么累，于是我决定继续冲刺，而基娅拉也立即做好了准备。我们全力以赴赢了这个圈次，然后我看到积分就觉得我们要赢下这场比赛了。”

这是意大利在本届场地脚踏车项目上的首枚金牌，弥补了男子团体追逐赛和女子团体追逐赛的遗憾。

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